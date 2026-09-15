Premio Roche de Periodismo en Salud elige 12 finalistas entre 699 trabajos postulados

De acuerdo con los organizadores del concurso, esta edición recibió 699 trabajos de autores de América Latina, España y Portugal, que fueron publicados o emitidos originalmente en español o portugués durante 2025.

El proceso de revisión, iniciado tras el cierre de la convocatoria que estuvo abierta entre el 25 de marzo y el 11 de mayo de 2026, contó con una ronda técnica en la que representantes de la Fundación Gabo verificaron que los productos postulados cumplieran con las bases del premio.

En la siguiente fase, un grupo de 11 periodistas de América Latina, España y Portugal preseleccionó 73 trabajos, que pasaron por una evaluación final realizada por ocho profesionales, dos por cada categoría, quienes se reunieron de manera virtual entre el 11 y el 14 de agosto pasados.

En este ejercicio también participaron el profesor y divulgador científico Joan Carles March Cerdà, como asesor médico, y, por primera vez, Carmen Eugenia Dávila Guerrero, como experta en economía de la salud, salud pública y sistemas sanitarios.

Los 12 trabajos finalistas abarcan temas que van desde la salud mental en comunidades indígenas y zonas afectadas por el conflicto armado en Colombia hasta las consecuencias del zika en el nordeste de Brasil tras diez años de la epidemia.

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Según los organizadores, los trabajos seleccionados ponen el foco en lugares como São Mateus (Brasil), La Rioja (Argentina), Guainía (Colombia), Guadalajara (España), Tlaltetela (México) o Sololá (Guatemala), desde los que abordan diferentes problemáticas sanitarias.

Para este año, 51 de los autores finalistas son mujeres y siete de los 12 trabajos seleccionados fueron realizados exclusivamente por equipos femeninos. Según los organizadores, 435 de los trabajos inscritos en esta edición, equivalentes al 62 % del total, fueron postulados por mujeres.

En la categoría Periodismo escrito, evaluada por la cofundadora de RedeComCiência y Repelis-Lac, Roxana Tabakman, y el cofundador de Materia, la sección de Ciencia de El País, Nuño Domínguez, los finalistas son: 'Donde duele' (Consonante, Colombia), 'La privatización silenciosa: prácticas de corrupción en el Sistema Nacional de Salud Cubana' (Casa Palanca, Cuba) y 'Mapa del aborto: garantizar derechos en tiempos de Milei' (LATFEM, Argentina).

La categoría Periodismo audiovisual, evaluada por la investigadora y editora jefe de estándares editoriales de TVN, Paz Montenegro, y el divulgador científico Atila Iamarino, tiene como finalistas a: 'Ataxia SCA7: la muerte en la sangre' (Diario ABC, España), 'Lembra-te de Mim' (TVI y CNN, Portugal) y 'Zika - 10 anos' (Globonews, Brasil).

En Periodismo digital, categoría evaluada por la periodista y directora sénior de Programas y Estrategia para América Latina y el Caribe de ONG Salud sin Daño, Carolina Gil Posse, y el reportero de BBC News Brasil en Londres, André Biernath, los finalistas son: 'El dengue explota las bajas defensas de los gobiernos' (Connectas, Colombia; Inter Press Service, Uruguay; Revista Viatori, Guatemala y Criterio, Honduras), 'Meninas Mães – A cada meia hora uma criança vira mãe no Brasil' (Revista AzMina, Brasil) y 'Mujeres wayuu enfrentan violencia obstétrica y obstrucción en la frontera colombo-venezolana' (Revista Raya, Colombia).

Por su parte, los finalistas de la categoría Periodismo sonoro, evaluada por la directora de desarrollo de nuevas producciones en Radio Ambulante Studios, Silvia Viñas, y la presentadora del podcast Ciência Suja, Meghie Rodrigues, son: 'A Menina do Espírito Santo' (Folha de S. Paulo, Brasil), 'La teta contra Goliat' (Revista Anfibia - Anfibia Podcast, Argentina) y 'Salomón Hakim: el relojero del cerebro' (Fundación Alejandro Ángel Escobar y El Tiempo, Colombia).

Los ganadores de la edición 14 de este galardón serán reconocidos el próximo 7 de octubre en la premiación que tendrá lugar durante el Roche Press Day 2026, en San José, Costa Rica. Además, la ceremonia será transmitida a través del canal de YouTube de la Fundación Gabo.