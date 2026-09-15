Producción de Perú creció 3,56 % en julio pese a efectos de El Niño en agricultura y pesca

Desde inicios de año, la economía peruana se ha incrementado en un 3,13 % en el período de enero a julio, mientras que en los últimos doce meses registra un aumento del 3,32 %.

La pesca marítima destinada a la elaboración de aceite y harina de pescado se contrajo en -29,07%.

La capturas de anchoveta descendieron en -99,1 % al pasar de 292.148 toneladas en julio de 2025 a 2.496 toneladas en julio de 2026, debido a la suspensión de la pesca de esta especie en la zona norte-centro.

La manufactura declinó en -1,81 %, por las contracciones en fabril primario (-4,04%) y el subsector fabril no primario (-1,06 %).

El desempeño negativo del sector fabril primario se observó en las actividades de elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (-11,8 %), fabricación de productos de la refinación del petróleo (-10,7 %), elaboración de azúcar (-8 %) y fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos (-0,6 %).

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En cambio, entre los sectores que impulsaron la economía peruana estuvo la minería e hidrocarburos, con un desempeño del 0,24 %, impulsado sobretodo por el incremento de la minería (1,07%), ya que los hidrocarburos se contrajeron en -5,1 %.

La construcción aumentó en 9,85 %, reflejado en el incremento del consumo interno de cemento (10,17 %) y el avance físico de obras públicas (9,51 %).

El comercio aumentó en un 6,79 %, impulsado por la venta al por mayor (4,22 %) sustentada por la demanda de combustibles, equipos informáticos, minerales (cobre y oro) y materiales de construcción.

El sector de electricidad, gas y agua aumentó en 7,30 %, explicado por el resultado positivo de la electricidad (7,92 %), gas (8,66 %) y agua (2,39 %).