Rusia recomienda a políticos occidentales que "sopesen riesgos" antes de viajar a Ucrania

"Los políticos y diplomáticos occidentales deben sopesar fríamente los riesgos existentes. Más aún, cuando nadie puede garantizar la seguridad de su viajes en favor de Kiev", comentó María Zajárova, portavoz de Exteriores, en rueda de prensa.

La funcionaria explicó que esa es la respuesta que Moscú da cuando recibe una solicitud occidental para garantizar "el paso seguro" a través de territorio ucraniano.

"Hace mucho que también llamamos la atención de todo tipo de 'turista político' occidental y personalidad que el régimen de (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski los utiliza cínicamente como escudo humano para proteger sus convoyes militares", subrayó.

Insistió en que las recomendaciones que en su momento Moscú difundió, en alusión a la necesidad de que el personal extranjero debe abandonar Kiev, siguen siendo "actuales".

Añadió que dichas personalidades "ignoran de manera flagrante" las advertencias de sus propios gobiernos y recordó que los ataques rusos contra Kiev y otras ciudades ucranianas son respuesta a lo que llamó "atentados terroristas" de Kiev contra la población y la infraestructura civil en territorio ruso.

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Polonia denunció el fin de semana ataque masivo con drones en el oeste de Ucrania, que provocaron daños en la locomotora de un tren de pasajeros a dos kilómetros de la frontera polaca y alcanzaron una gasolinera próxima al paso fronterizo de Dorohusk-Yagodzin.

Seguidamente, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, instó a los socios de Ucrania a no dejarse intimidar después de que por esa misma línea férrea atacada hubiera circulado poco antes otro convoy con el ex primer ministro británico Boris Johnson y varios altos funcionarios europeos.

Kiev sospecha que Moscú apuntó en su ataque contra el tren con los representantes europeos. Y es que el Ministerio de Defensa ruso confirmó el domingo el ataque contra infraestructura ferroviaria del Oeste del país vecino con el argumento de que transporta armamento de Europa a Ucrania.

Precisamente, el ejército ruso golpeó hoy de nuevo la infraestructura ferroviaria en el oeste de Ucrania "empleado para el transporte de cargamentos militares de los países de Europa", e hizo lo mismo en una vía férrea que conducía a un puerto en la región de Odesa (mar Negro).

Recientemente, los emisarios de la Casa Blanca viajaron por primera vez a Kiev en tren, para lo que rusos y ucranianos suspendieron durante 72 horas los ataques contra sus respectivas capitales.

Ante la reacción polaca de que reforzará su seguridad y de que dispone de superioridad aérea en caso de ataque ruso, el asesor del Kremlin, Nikolái Pátrushev, advirtió de que el Estado polaco desaparecería "en dos o tres días" en caso de que Varsovia participe en una acción militar contra Moscú.