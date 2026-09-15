Sentencian a joven a 38 años de cárcel por asesinato en mediático caso en Puerto Rico

Tras alcanzar un acuerdo durante la jornada con la Fiscalía, Avilés Cabrera asumió la culpabilidad del asesinato en segundo grado y de una violación a la Ley de Armas, por lo que recibió una sentencia atenuada de 37 años y seis meses por asesinato, adicional a seis meses y un día por la violación a la legislación anteriormente mencionada.

Relacionado a estos hechos, un jurado integrado por siete mujeres y cinco hombres, del Tribunal de Aibonito, en el centro de Puerto Rico, emitió de forma unánime un veredicto de culpabilidad el 23 de julio contra Cabrera Rivera.

En el proceso judicial comenzó el 1 de mayo, varios testigos declararon que vieron a Cabrera Rivera sacar un objeto punzante de su bolso y entregárselo a su hija Avilés Cabrera, antes de que se produjera la muerte de Pratts durante una fiesta de fin de verano en el pueblo de Aibonito, frente a la madre de la víctima.

La Fiscalía sostuvo en julio durante el juicio que Cabrera Rivera le entregó un objeto a su hija quien apuñaló en múltiples ocasiones a Gabriela durante una pelea.

Avilés Cabrera remarcó este martes ante la Justicia que su madre -sentenciada a 102 años de prisión, 99 años por asesinato en primer grado y tres años por la violación a la Ley de Armas por el asesinato de Pratts- es inocente.

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"Yo me mantengo en que mi mamá es inocente y todos los testigos en el juicio de ella han mentido", aseguró.

Por su parte, la secretaria de Justicia de Puerto Rico, Lourdes L. Gómez, indicó en un comunicado que esta decisión se tomó "por responsabilidad" con la familia de la víctima y las personas involucradas en el caso.

"Hoy aseguramos que Anthonieska Avilés Cabrera se declare culpable y responda por el delito de asesinato en segundo grado, con una pena de 38 años y un día. Esta es una consecuencia penal real y contundente, aceptada en corte, ante un juez. Esta decisión se toma por responsabilidad", enfatizó.

Asimismo, la titular de Justicia expresó que en esta segunda etapa del caso en los tribunales consideraron lo que podría representar para la familia de Pratts atravesar un nuevo proceso judicial.

"Volver a un tribunal para revivir las circunstancias de su muerte supone una carga difícil para una familia que ya enfrentó un primer juicio. Hemos dialogado con la familia de Gabriela Nicole antes de tomar cualquier decisión", aseveró Gómez.

El asesinato de la menor estremeció a todo el archipiélago y gran parte de la población puertorriqueña sigue los pasos de la Justicia en el mediático caso.

"La coacusada Anthonieska Avilés Cabrera aceptó su responsabilidad en corte y la familia de Gabriela Nicole no tuvo que revivir la tragedia nuevamente. Hoy hay dos convicciones en este caso, ambas por el delito de asesinato. Las dos responsables por la muerte de Gabriela Nicole responden ante la justicia", concluyó la secretaria de Justicia.