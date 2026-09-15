Siete presuntos criminales mueren en enfrentamiento con fuerzas de seguridad en México

El enfrentamiento ocurrió el lunes en General Treviño, municipio cercano a los límites con Tamaulipas, durante labores de vigilancia de la policía estatal Fuerza Civil en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Según el reporte preliminar de las autoridades, los agentes localizaron durante una patrulla a un grupo de civiles armados que viajaban en varios vehículos y que, al advertir la presencia de las fuerzas de seguridad, abrieron fuego contra ellas.

Los agentes repelieron la agresión, que dejó siete presuntos criminales muertos y otros dos detenidos, mientras que los policias y militares resultaron ilesos.

Las autoridades incautaron en el lugar siete armas de fuego, diversos cartuchos y equipo táctico, además de dos vehículos utilizados por los presuntos agresores que quedaron calcinados durante el enfrentamiento debido a que, según el reporte oficial, transportaban material inflamable.

Tras los hechos, las fuerzas de seguridad reforzaron su presencia en la zona y desplegaron vuelos de reconocimiento, mientras que elementos de Protección Civil acudieron para controlar el fuego de los vehículos.

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La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició las primeras investigaciones para determinar las circunstancias del enfrentamiento y la identidad de las personas fallecidas y detenidas.

Las autoridades descartaron hasta ahora que civiles ajenos al enfrentamiento o sus vehículos hayan resultado afectados.

General Treviño se encuentra en el noreste de Nuevo León, a unos 110 kilómetros de Monterrey y cerca de los límites con Tamaulipas, una región donde las autoridades mantienen operativos para impedir el desplazamiento de grupos del crimen organizado hacia territorio nuevoleonés.

En abril pasado, otro enfrentamiento en el vecino municipio de Parás dejó seis presuntos delincuentes muertos y llevó a las autoridades a activar el denominado Operativo Muralla en Parás, Agualeguas y General Treviño, una estrategia destinada a reforzar los accesos a Nuevo León ante incursiones de grupos armados.

Además, en enero el Ejército mexicano intervino en General Treviño dos vehículos y al menos diez armas largas, entre ellas cuatro fusiles calibre 50, así como cientos de cartuchos y dos artefactos explosivos improvisados durante otro despliegue en la zona.

El corredor fronterizo entre Nuevo León y Tamaulipas ha registrado durante los últimos años episodios de violencia vinculados con la disputa de organizaciones criminales por el control de rutas utilizadas para el tráfico de drogas, armas y migrantes hacia Estados Unidos.