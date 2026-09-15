Suben a siete personas asesinadas en Gaza, entre ellas dos niños, por ataques de Israel

El primer ataque ocurrió durante la mañana de hoy, cuando fuerzas israelíes le dispararon al campamento de desplazados de Halawa, en Yabalia, matando a un palestino de 65 años llamado Saleh al Dabur, según fuentes del Hospital al Alhi.

Otro palestino, Yusef Saad al Din al-Zaeem falleció a causa de las heridas sufridas en la noche del lunes, tras el bombardeo contra un grupo de civiles cerca de la rotonda 17, al oeste de la ciudad de Gaza.

A ese ataque, le siguió otro mientras un grupo de personas intentaba rescatar a heridos en el norte de Gaza, causando la muerte de Mohamad al Zeinati, de 15 años y de Sherif Lubbad, miembro de la Defensa Civil.

Otra persona murió y varios heridos después de que las fuerzas israelíes bombardearan cerca del antiguo muelle estadounidense al sur de la ciudad de Gaza, mientras que dos personas más -incluida una niña de 8 años, Amal Yaser Omar al Mughair-, fallecieron esta noche en un ataque en Al-Mawasi, en la sureña Jan Yunis.

Según un comunicado del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, el otro muerto en este ataque es un presunto comandante de Hamás de la Brigada de Rafah.

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De acuerdo al último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, las tropas israelíes han matado a unos 73.800 palestinos desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.375 desde la entrada en vigor del alto el fuego, que Israel apenas respeta.