Suben en España los mensajes de odio en redes tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta

Son las principales conclusiones del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que durante el pasado mes ha registrado un total de 101.025 mensajes de carácter racista y xenófobo, un 76 % mas que en julio.

Durante el mes de agosto, el 39 % de los contenidos analizados estuvo vinculado al cruce fronterizo registrado en Ceuta.

En este ámbito, los mensajes generados en torno a la llegada de personas migrantes a Ceuta y su permanencia en la ciudad, fueron utilizados para reforzar narrativas que los presentaban como una amenaza para la seguridad y la convivencia.

Los mensajes detectados se dirigieron principalmente contra las personas migrantes y sobre todo contra personas norteafricanas, que concentraron el 72 % de los contenidos de discurso de odio, cuatro puntos porcentuales más que en julio.

Por su parte, los mensajes orientados contra las personas musulmanas representaron el 18 % de los contenidos detectados, dos puntos porcentuales más que el mes anterior.

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Asimismo, se observó una mayor presencia de contenidos de discurso de odio dirigidos contra mujeres y contra niños, niñas y adolescentes no acompañados, colectivos especialmente expuestos a situaciones de vulnerabilidad y discriminación.

En paralelo, el porcentaje de mensajes de odio retirados por las plataformas aumentó tres puntos porcentuales respecto al mes anterior. Estas retiraron el 63 % de los contenidos reportados tras notificarse como institución o verificador confiable (trusted flagger), lo que supone un incremento de cinco puntos respecto a julio.

La tasa de retirada de contenido racista y xenófobo por parte de las plataformas evidencia diferencias significativas según la red social. Destaca especialmente el 100 % de contenido retirado por TikTok como la tasa más alta, frente a YouTube, donde solo el 8 % de los contenidos que le fueron notificados acabaron siendo eliminados.

Por su parte, X lo hizo con el 93 % de los mensajes que le fueron reportados, Instagram eliminó el 72 % y Facebook el 68 %.