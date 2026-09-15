Tribunal de Bangladés condena a muerte a asesores clave de la ex primera ministra Hasina

Un panel de tres jueces del Tribunal Penal Internacional (ICT, por sus siglas en inglés) de Bangladés, encabezado por el juez Mohammad Nozrul Islam Chowdhury, dictó las sentencias después de que la Fiscalía presentara cuatro cargos de crímenes de lesa humanidad contra los acusados.

"La mayoría de los cargos contra los acusados fueron probados fuera de toda duda", declaró a los periodistas a las afueras de la sala el fiscal jefe, Mohammad Aminul Islam, al confirmar las condenas a muerte.

Junto al secretario general de la Liga Awami, Obaidul Qader, también fueron condenados a la pena capital el secretario general adjunto del partido A. F. M. Bahauddin Nasim, el exviceministro Mohammad Ali Arafat, y los presidentes y secretarios generales de las agrupaciones juveniles y estudiantiles de la formación.

"Debido a sus declaraciones provocadoras, una policía servil e integrantes del partido llevaron a cabo asesinatos indiscriminados durante el levantamiento de julio", afirmó el fiscal.

Islam indicó que el tribunal también ordenó la confiscación a favor del Estado del 50 % de los bienes muebles e inmuebles de los condenados, con el objetivo de que sean entregados a las familias de las víctimas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los siete acusados se encuentran prófugos.

El tribunal que dictó el veredicto fue creado originalmente en 2010 por el Gobierno de Hasina para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra de independencia de Bangladés en 1971.

Esta corte fue reconstituida tras el derrocamiento de Hasina, propiciado por las violentas protestas de julio y agosto de 2024, durante las cuales murieron al menos 1.400 personas, la mayoría por disparos de la policía, según un informe de la ONU.

Hasina, quien huyó a la India el 5 de agosto de 2024 tras más de 15 años en el poder, ya ha sido condenada a muerte en veredictos anteriores emitidos por este mismo tribunal.

Tanto Hasina como su partido, la Liga Awami de Bangladés, han rechazado estos procesos judiciales al considerarlos sesgados.