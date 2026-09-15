Tribunal para Kosovo dictará sentencia contra expresidente Thaci por crímenes de guerra

La lectura de la sentencia contra Thaci, Kadri Veseli, Rexhep Selimi y Jakup Krasniqi comenzará a las 10.00 hora neerlandesa (08.00 GMT) y pondrá fin en primera instancia a un juicio iniciado en abril de 2023, más de dos décadas después de una guerra que terminó con la retirada de las fuerzas serbias de Kosovo y que sigue marcando las relaciones entre Pristina y Belgrado.

La Fiscalía ha solicitado 45 años de prisión para cada uno de los cuatro acusados, a los que considera culpables de los diez cargos recogidos en la acusación, mientras que las defensas han rechazado las imputaciones y han pedido su absolución.

Los cuatro antiguos dirigentes del UCK están acusados individualmente de seis cargos de crímenes de lesa humanidad -persecución, encarcelamiento, otros actos inhumanos, tortura, asesinato y desaparición forzada- y cuatro de crímenes de guerra -arresto y detención ilegal o arbitraria, trato cruel, tortura y asesinato-.

Según la acusación, los delitos habrían sido cometidos entre al menos marzo de 1998 y septiembre de 1999 en diferentes puntos de Kosovo y en Kukes y Cahan, en el norte de Albania, contra "cientos de civiles y personas que no participaban en las hostilidades".

Los crímenes, subrayó, formaron parte de un "ataque generalizado y sistemático contra personas sospechosas de oponerse al UCK", tanto serbios como albanokosovares considerados opositores políticos o colaboradores de las fuerzas serbias.

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Thaci, de 58 años, fue primer ministro entre 2008 y 2014 y presidente entre 2016 y 2020.

Durante el periodo al que se refiere la acusación, habría dirigido las áreas política y de información del UCK y, a finales de marzo de 1999, habría ejercido como primer ministro del Gobierno Provisional de Kosovo y comandante en jefe de la organización guerrillera.

Veseli era presuntamente miembro de la dirección política del UCK y responsable de sus servicios de inteligencia, mientras que Selimi habría dirigido su área operativa y ejercido como inspector general.

Por su parte, Krasniqi era presuntamente miembro de la dirección política, portavoz oficial y después comandante adjunto del UCK.

Los cuatro fueron trasladados a las instalaciones penitenciarias del tribunal en La Haya en noviembre de 2020 y permanecen desde entonces bajo custodia.

El procedimiento suma casi 30.000 páginas, incluidas declaraciones de 270 testigos.

Durante los alegatos finales en febrero, el abogado de Thaci, Luka Misetic, calificó el caso de "internamente incoherente" y aseguró que la Fiscalía no ha probado la existencia de un "plan criminal" del UCK para "ganar y ejercer control sobre todo Kosovo" mediante esos crímenes.

La Fiscalía señaló que hay "una gama extraordinariamente amplia" de pruebas y describió a los acusados como "pioneros" del UCK, vinculados desde los primeros años a estructuras clandestinas que impulsaron la creación del ala militar.

Las Salas Especializadas de Kosovo, nombre formal del tribunal, fueron creadas en 2015 mediante una reforma constitucional aprobada por el Parlamento kosovar bajo una fuerte presión internacional para investigar graves crímenes cometidos por antiguos miembros del UCK.

Aunque forma parte del sistema judicial kosovar, el tribunal tiene sede en La Haya y está integrado por jueces internacionales, para, entre otras razones, proteger a víctimas y testigos.

La institución es muy impopular entre parte de la población albanokosovar, para la que los antiguos miembros del UCK son considerados héroes de la lucha que condujo a la separación de Serbia.

Miles de personas se manifestaron el pasado sábado en Pristina en apoyo a Thaci y los otros acusados, mientras varias ciudades kosovares han instalado pantallas para seguir la sentencia.

El proceso vuelve a situar en primer plano las heridas todavía abiertas de las guerras que acompañaron la desintegración de Yugoslavia en los noventa y, en particular, un conflicto cuya interpretación sigue dividiendo profundamente a Kosovo y Serbia.

Kosovo declaró unilateralmente su independencia en 2008, reconocida por Estados Unidos y varios países de la Unión Europea, pero Serbia continúa considerándolo parte de su territorio.

La decisión este miércoles determinará si los jueces consideran probado, más de seis años después de la detención de los acusados, que cuatro de los dirigentes más destacados del UCK son penalmente responsables de los crímenes que la Fiscalía atribuye a la organización.

Si es absuelto, Thaci no quedaría necesariamente en libertad, ya que sigue en marcha un segundo proceso por presunta obstrucción a la justicia e interferencia con testigos.