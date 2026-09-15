Trump atribuye el intento de asesinato que sufrió en 2024 a un "complot de los demócratas"

Trump atribuye el intento de asesinato que sufrió en 2024 a un "complot de los demócratas"

Washington, 15 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó este martes el intento de asesinato que sufrió durante un mitin de la campaña electoral de 2024 a un "complot de los demócratas", pese a que no hay indicios de que la Administración del entonces presidente demócrata Joe Biden estuviera involucrada.