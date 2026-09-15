Unos 368 lugares de votación en Ecuador están en riesgo de afectaciones por El Niño

Se trata de 257 recintos electorales identificados en zonas con probabilidad de inundación, ubicados en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos y Esmeraldas, fronteriza con Colombia; y la amazónica Orellana, que limita con Perú.

Mientras que otros 111 centros están en localidades donde pueden registrarse movimientos de tierra, en las provincias andinas de Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Cañar, Azuay y Chimborazo.

En total, el CNE habilitará para el 29 de noviembre 4.399 centros de votación en las 24 provincias del país.

La información se dio a conocer durante la instalación de la mesa de seguridad, un organismo que está compuesto por instituciones públicas de las áreas de seguridad, gestión de riesgos y emergencia, educación, justicia, infraestructura, entre otras.

El objetivo es hacer un monitoreo de la situación del país en ámbitos como la seguridad y el clima para garantizar el desarrollo normal y seguro de los comicios.

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Por ejemplo, si estos recintos identificados son finalmente afectados la mesa activará lugares de contingencia para que los ciudadanos de esas zonas puedan sufragar.

En el ámbito de la seguridad, las autoridades informaron que durante la jornada electoral se desplegarán 34.768 miembros de las Fuerzas Armadas y más de 57.000 policías, quienes estarán especialmente focalizados en las zonas más violentas del país, como las provincias de Los Ríos, Manabí, Guayas, cuya capital es Guayaquil, y Esmeraldas.

Además, la Policía informó que está a la espera de recibir solicitudes de candidatos que requieran protección especial, lo que se determina después de que al postulante se le realiza un análisis de riesgo.

Ecuador está desde hace dos semanas bajo una alerta roja por la llegada de El Niño y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) aseguró que el país comenzará a registrar lluvias con mayor frecuencia en las próximas semanas debido a la evolución de las condiciones asociadas a este fenómeno.

Está previsto que las precipitaciones de mayor intensidad y con mayor frecuencia se desarrollen en noviembre y diciembre de este año, coincidiendo con los comicios, y que se extiendan durante los primeros meses de 2027.