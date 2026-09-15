Vuelan insultos en el Supremo brasileño: "¡Aprendiz de hechicero, mentiroso, indecente!"

El Supremo tenía previsto discutir si autorizaba una investigación contra el magistrado Alexandre de Moraes por su relación cercana con Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master y acusado de estar detrás del mayor fraude financiero de la historia del país.

Pese al esfuerzo del presidente del tribunal, Edson Fachin, por avanzar en el debate, la sesión se vio inmersa nada más empezar en sendas cuestiones de orden, condimentadas con una buena dosis de insultos.

De Moraes, famoso por liderar la condena por golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), tomó la palabra para cargar contra la supuesta subjetividad de su colega André Mendonça.

Mendonça reveló hace dos semanas un informe policial con mensajes comprometedores entre De Moraes y el banquero Vorcaro, en los que este último le pedía información sobre investigaciones en su contra.

"Tengo testigos", dijo hoy De Moraes sobre los supuestos abusos del colega, a quien acusó de "estar al servicio" de aquellos que trataron de dar un golpe de Estado en 2022 bajo las órdenes de Bolsonaro.

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Mientras tanto, Mendonça, nombrado por Bolsonaro al tribunal, exclamaba "¡mentira, mentira!" o decía que ni se molestaría en responder.

Luego fue el turno de Gilmar Mendes, aliado de De Moraes, de acusar a Mendonça a pleno pulmón de ser un "aprendiz de hechicero", un "indecente" y de "no merecer respeto", al querer favorecer a un bando en los comicios de octubre.

"Es evidente la conducción electorera de las investigaciones, personas decentes no hacen eso", afirmó Mendes.

Mendonça, también con tono exaltado, saltó de nuevo al 'ring' para tachar a su colega de ser "liviano".

"No me apunte con el dedo, que no soy cualquiera", amenazó.

Por fin, Fachin retomó la palabra para determinar un receso momentáneo, antes de que sean discutidas las cuestiones de orden presentadas por los aliados de De Moraes en el tribunal.

Los magistrados deberán decidir si se distribuye por sorteo el caso del magistrado y si este se juzga junto con otro involucrando a Mendonça en un supuesto abuso de poder.

Dos integrantes del tribunal, José Antônio Dias Toffoli y Kassio Nunes Marques, afirmaron hoy que preferían no participar en el juicio, tras haber sido salpicados por el escándalo del Banco Master.

A dos semanas de la primera vuelta de las elecciones, la crisis interna del Supremo domina la campaña y es un tema recurrente en los discursos de los candidatos presidenciales.