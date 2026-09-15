Wall Street cierra en rojo, con el foco puesto en la Fed, la subida del crudo y los bonos

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajó un 0,63 %, hasta 52.093 puntos; el selectivo S&P 500 recortó un 0,45 %, hasta 7.585 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedió un 0,78 %, hasta 25.981 unidades.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este martes con una subida del 4,4 %, hasta 105,83 dólares el barril, su precio de cierre más alto desde mayo.

La subida del crudo estuvo impulsada por informaciones que aseguran que Arabia Saudí ha cancelado entregas de crudo a clientes europeos previstas para septiembre debido al cierre de un importante oleoducto que sufrió varios ataques con drones procedentes de Irak.

Por su parte, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años, de referencia para préstamos e hipotecas, subía hasta el 5 %, su nivel más alto desde julio de 2007, mientras que la del bono a 30 años avanzaba hasta el 5,4 %.

La subida de los bonos estuvo apoyada por el temor de los inversores a que la guerra entre Estados Unidos e Irán se alargue más de lo esperado y provoque un aumento de la inflación, lo que podría derivar en una política más restrictiva por parte de la Fed.

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El mercado tiene el foco puesto en la reunión del banco central estadounidense, que finaliza mañana miércoles y en la que tomará una decisión sobre los tipos de interés.

En otros mercados, al cierre de la sesión, el oro bajaba a 4.336 dólares la onza, el euro se cambiaba a 1,1539 dólares y el bitcóin retrocedía hasta 76.130 dólares.

Por sectores, los únicos que terminaron la jornada con ganancias fueron el energético (2,3 %) y el de materias primas (0,37 %), mientras que las mayores pérdidas fueron para el sector de bienes no esenciales (1,76 %) y el de servicios públicos (-1,2 %).