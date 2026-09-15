Zelenski dice que Ucrania está lista para tomar “medidas de desescalada”

Con la nueva disparada de los precios internacionales del petróleo, Trump arremetió el fin de semana contra Ucrania por sus ataques a refinerías rusas, y dijo que provocaban una escasez de diésel.

Trump ha afirmado que la guerra entre Rusia y Ucrania, “no Irán”, era la razón del alza de los carburantes para los estadounidenses.

En redes sociales, el mandatario republicano anunció el lunes que “Ucrania ha aceptado no atacar objetivos energéticos rusos. ¡Rusia ha aceptado hacer lo mismo!”.

Moscú no hizo ningún comentario inmediato. Por su lado, Zelenski destacó “una sólida propuesta de Estados Unidos sobre una suspensión mutua de los ataques contra infraestructuras críticas”.

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“Si esto puede convertirse en el primer paso hacia la desescalada —detener los ataques rusos contra nuestra infraestructura crítica, y los nuestros en respuesta— entonces Ucrania está dispuesta a apoyar la desescalada”, dijo Zelenski en su discurso diario.

El presidente ucraniano agregó que “los rusos están sintiendo la presión debido a nuestras respuestas precisas contra la economía de guerra de Rusia”.

Señaló que “hasta ahora nadie ha visto ningún deseo genuino por parte de Rusia de avanzar hacia el fin de la guerra”.

Ataques a vías férreas empeoran

Un anterior intento de Trump de impulsar un alto el fuego en el conflicto quedó relegado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya entra en su séptimo mes. Enviados estadounidenses viajaron a Moscú y Kiev a principios de este mes sin anunciar avances.

Ucrania ha atacado refinerías en el interior de Rusia mientras Zelenski intensifica los pedidos a sus aliados para obtener más defensas antimisiles en momentos en que Rusia incrementa sus ataques.

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El fin de semana, un ataque alcanzó un tren a unos dos kilómetros de la frontera entre Ucrania y Polonia, utilizado a menudo por diplomáticos.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo el domingo que Varsovia había obtenido información de que Moscú podría estar planeando ataques contra los pasos fronterizos.

Los ataques rusos contra la red ferroviaria de Ucrania empeoran cada semana, declaró el lunes a la AFP el director de la empresa estatal Ferrocarriles Ucranianos, Oleksandre Petrovski.

Estos golpes “se intensifican de manera exponencial” y “cada mes, cada semana suele ser peor que la anterior”, explicó.

UE aplaza renovación de sanciones a Moscú

Los países europeos aplazaron el lunes la fecha límite para la prolongación de las sanciones impuestas a Moscú luego de que Francia pidiera retirar de la lista -que incluye a unas 3.000 entidades y personas- a un oligarca uzbeko-ruso, dijeron diplomáticos.

Las sanciones de la UE a Rusia requieren de una extensión cada seis meses y el último plazo vencía el miércoles.

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Los embajadores de 27 países europeos decidieron el lunes dar una semana adicional tras el pedido de París para retirar de las sanciones al magnate de 73 años, Alisher Usmanov, exaccionista mayoritario del club de fútbol Arsenal, incluido en la lista de sanciones de la UE a Moscú en 2022.

París menciona “razones de seguridad nacional” sin dar mayores explicaciones, de acuerdo con fuentes diplomáticas europeas en Bruselas.

“La renovación de las listas es esencial para seguir debilitando la maquinaria bélica de Rusia y mantener la presión sobre las personas y entidades que la apoyan”, dijo el portavoz de Irlanda, en la presidencia rotatoria de la UE.