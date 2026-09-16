Anthropic crece en Asia-Pacífico con oficina en Singapur y centro de datos en Australia

El diario singapurense Straits Times informó este miércoles, citando una declaración de Anthropic, de que la compañía norteamericana fundada por antiguos miembros de Open AI y creadora del asistente de IA Claude establecerá su oficina en octubre en el distrito financiero de la próspera ciudad-Estado.

Esta será la primera en el Sudeste Asiático y la quinta en la región de Asia-Pacífico, junto a los equipos ya instalados en Tokio (Japón), Bangalore (India), Seúl (Corea del Sur) y Sídney (Australia).

La empresa -prosigue el escrito- señaló que esta decisión "responde a la fuerte demanda empresarial de Claude", también en la próspera isla, que ha aumentado su inversión en IA en los últimos meses.

Por otro lado, Anthropic ha firmado un acuerdo para instalar su primer gran centro de datos en Australia en Queensland (noreste), un proyecto de unos 31.900 millones de dólares australianos (19.000 millones de euros).

El centro, que se convertirá en una de las mayores instalaciones del país, formará parte del Parque Digital Western Downs, un complejo que la empresa singapurense Zerra DC proyecta construir cerca de Dalby, unos 250 kilómetros al noroeste de Brisbane, según anunció este miércoles el gobernador estatal de Queensland, David Crisafulli, en una intervención parlamentaria.

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El recinto tendrá una capacidad prevista de 2,16 gigavatios (GW) y comenzará a entrar en funcionamiento en 2027, según detallaron medios locales conocedores del acuerdo.

Anthropic utilizará la instalación para procesamiento de consultas de sus modelos de IA y no para su entrenamiento.

Australia contaba en marzo con 162 centros de datos operativos, con una capacidad conjunta de unos 1,5 GW, según la organización especializada Data Centres Australia, que prevé que la capacidad nacional alcance unos 3,2 GW en 2030.

Tanto Australia como Singapur han intensificado su apuesta por la IA como motor de crecimiento económico y modernización, mientras el mismo director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, publicó el sábado un ensayo en el que pedía "un ritmo más lento" para la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA.