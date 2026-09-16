Autoridades apuntan a El Trompas como sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte

Tras revelarse varios vídeos del ataque, testimonios de los vecinos de la zona de Cuautla donde fue asesinada la estudiante española de 21 años el pasado sábado, han logrado identificar extraoficialmente a Francisco Javier 'N', alias El Trompas, como sospechoso.

En las imágenes se ve a un hombre con mochila negra, camisa blanca y pantalones cortos salir corriendo del lugar de los hechos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, Fernando Blumenkron, ha indicado se investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio.

No obstante, desde la FGE se han subrayado que se mantienen abiertas otras líneas de investigación, aunque el principal motivo que se especula hasta ahora sería un intento de robo.

La joven había llegado a México a mediados de agosto para un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y residía en Cuernavaca, capital del estado de Morelos.

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Tacoronte se había desplazado a Cuautla, a una hora de Cuernavaca, para participar en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

Su hermana, Lara Tacoronte, publicó este martes un vídeo desde España en el confirmó que llevaba poco "menos de un mes, tres semanas" en la ciudad de Cuautla, adonde se había desplazado con un programa de intercambio desde la Universidad de Granada, en la que estaba cursando un grado de Educación Infantil.

"Se fue a México de intercambio y anoche (el domingo) alguien intentó robarle el móvil, un hombre. Salió corriendo, él fue detrás de ella y le clavó un cuchillo en el vientre. No una vez, sino varias, sin ningún tipo de justificación", relató.

La indignación ha crecido después de que se conociera que es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles.

Este martes, compañeros de la estudiante española asesinada se manifestaron en Cuernavaca, a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México, para exigir más seguridad y justicia por parte de la gobernadora de Morelos, Margarita González, quien ha prometido "dar con el responsable".

"Es horrible. No tenemos ningún tipo de seguridad ni la institución (UAEM), ni los policías, solo siento que están ahí de adorno", remarcó a EFE Dana, estudiante del centro universitario, a las puertas del Palacio de Gobierno.

En Morelos, 69 mujeres fueron asesinadas entre enero y julio de 2026 (21 feminicidios y 48 homicidios dolosos), de un total de 1.250 muertes violentas de mujeres en México (380 feminicidios y 870 homicidios dolosos), según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).