Carney, una niña ucraniana y emprendedores: los invitados de Von der Leyen a su discurso

Carney es el invitado de mayor perfil político a este debate en el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), en busca de un impulso a las relaciones entre la Unión Europea y Canadá mientras la estrategia comercial de Estados Unidos se vuelve cada vez más agresiva con ambos socios.

Von der Leyen usó su discurso para abrir la puerta a Canadá para convertirse en el primer "miembro asociado" de la Unión Europea (UE) y, con el mandatario canadiense en un puesto privilegiado en el hemiciclo, llamó a crear "un espacio común de prosperidad y seguridad económica", con alianzas tecnológicas, bases integradas para la industria de la defensa y proyectos conjuntos para el Ártico.

En el capítulo de Ucrania, Von der Leyen aprovechó para rendir homenaje a Sasha, una niña ucraniana amante de la gimnasia artística que perdió una pierna cuando un misil ruso impactó en su casa. "Sólo siete meses después del ataque, estaba de vuelta en el gimnasio con su nueva prótesis", celebró Von der Leyen.

"Ha entrenado más duro que nunca y empezó a ganar oro tras oro. Este verano,ha viajado por el mundo con su tour 'La Danza de la Libertad'. Su objetivo es contarle al mundo la resiliencia ucraniana en su lucha por la libertad. Ha inspirado a gente en la Torre Eiffel, en Times Square, en Río de Janeiro y en Tokio. Y hoy quiere traer su mensaje al corazón de Europa", dijo Von der Leyen.

Los eurodiputados dedicaron una larga ovación a la menor, que ocupaba un asiento en el hemiciclo.

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En el frente económico, Von der Leyen dio también la bienvenida a dos emprendedores de Polonia y Finlandia que se conocieron hace quince años en su Erasmus y que fundaron juntos una 'start-up' tecnológica de imágenes de satélite con financiación europea.

"Demostraron el valor de su tecnología, crecieron con inversión privada y hoy son una de las empresas líderes de tecnología espacial en todo el mundo", dijo Von der Leyen, quien aseguró que este tipo de historias "muestran que Europa es la casa de la innovación" y que se puede "volver a prender su espíritu emprendedor".