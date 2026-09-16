Cirujanos y médicos gazatíes inician huelga en Hospital Al Aqsa ante falta de transporte

"Alrededor del 50 % de los autobuses han resultado dañados por la guerra y el 50 % restante seguía en servicio. Pero, lamentablemente, debido a la escasez de aceite y neumáticos, cerca del 30 % han dejado de funcionar durante este periodo, por lo que hoy nos hemos visto obligados a suspender el servicio de forma forzosa", detalla a EFE Anwar Abu al Aba, presidente del sindicato de Empresas de Transporte Público en Gaza.

"Llevamos casi un año sufriendo la falta de combustible, neumáticos y repuestos. Hace seis meses, solicitamos oficialmente permiso a organizaciones internacionales para importarlos, pero no hemos recibido respuesta", añadió.

Hoy, con motivo de la huelga en marcha, solo diez autobuses han funcionado de un total de 20 que suelen estar en servicio. Además, esperan poner en marcha otros cinco vehículos tras arreglarlos con piezas de autobuses ya inoperativos.

Esto ha provocado que solo se hayan realizado operaciones quirúrgicas de emergencia, cancelándose unas 30 intervenciones en Al Aqsa.

"Es la segunda o tercera vez que ocurre durante la guerra; la paralización de los quirófanos es un hecho poco frecuente", dice a EFE Raed Husein, director de este centro médico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras la ofensiva israelí que ha causado una destrucción en Gaza sin precedentes y más de 74.000 muertos, miles de personas -incluidos niños- han sufrido amputaciones y lesiones de por vida, lo que aumenta la presión a un sistema sanitario al borde del colapso.

Personal médico ha documentado operaciones -muchas sin anestesia- realizadas en el suelo de los pasillos, en mesas e incluso bajo la luz de linternas o teléfonos debido a los cortes de electricidad y el severo bloqueo israelí a la entrada de suministros médicos.

Israel también ha bombardeado y dañado casi todos los hospitales gazatíes desde 2023, realizado en ellos incursiones militares que podrían constituir crímenes de guerra y matado a más de 1.700 trabajadores médicos, según OCHA.