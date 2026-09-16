Condecoran a comandante de corbeta rusa por lanzar bengala contra helicóptero danés

La medalla 'Al mérito militar' le fue concedida al comandante de la corbeta de la Flota rusa del Báltico "por sus acciones valientes y decididas para evitar las provocaciones" de la aeronave danesa.

"El helicóptero tomó el rumbo de acercamiento al buque y no respondió a la llamada por el canal internacional", explica la nota.

Destaca que, "con el fin de prevenir la provocación del helicóptero danés, el comandante de la corbeta decidió lanzar dos bengalas rojas de señalización, tras lo que el helicóptero abandonó la zona en la que se encontraba el buque".

El incidente tuvo lugar el lunes a las 14.22 cuando la corbeta rusa, que dispone de piezas de artillería de 100 milímetros y un helicóptero a bordo, cumplía una misión en la zona suroccidental del mar Báltico.

"Uno de los helicópteros Fennec de la fuerza aérea recibió dos disparos con bengalas en relación con una cobertura fotográfica de rutina de una fragata (corbeta) rusa que se encontraba en aguas internacionales a la altura de Gedser (sur)", informó el Ejército danés en un comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según las autoridades danesas, el buque ruso disparó dos bengalas, una de las cuales pasó a poca distancia del helicóptero, pero no se produjeron daños materiales ni personales.

"Es completamente inaceptable, por eso el embajador ruso ha sido llamado a una reunión sobre lo ocurrido", escribió este martes en la red social X el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen.

Rasmussen aseguró que el incidente podría haber puesto en peligro "vidas humanas" y que Dinamarca trabaja para que todo el tráfico marítimo pueda navegar "en paz" por aguas danesas, "pero Rusia cambia de forma gradual el límite de lo que considera un comportamiento aceptable".

"No podemos consentir eso", señaló Ramussen en su mensaje, tras lo que el embajador ruso fue convocado en señal de protesta.

Al respecto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este martes que Rusia está "poniendo a prueba" a la Unión Europea (UE) con los últimos incidentes con bengalas contra un helicóptero danés y con un dron en Lituania.

"No se trata de incidentes aislados. Forman parte de un patrón más amplio de agresión y provocación por parte de Rusia contra Europa, con el que pone a prueba nuestra preparación y nuestra determinación", indicó Von der Leyen en redes sociales.

La política alemana afirmó que, "una vez más, Europa se despertó con el comportamiento imprudente y peligroso de Rusia".

"Rusia comprobará que nuestra determinación no hace más que fortalecerse", enfatizó Von der Leyen, y agregó que la UE está reforzando su disuasión y defensa colectivas junto con la OTAN, además de estar "intensificando la presión sobre Rusia".