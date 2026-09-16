Controlar las redes y la IA, lazos con Canadá y defensa: claves del discurso de Estado UE

Durante su intervención hoy en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), la jefa del Ejecutivo comunitario trazó las principales líneas de acción con los que Bruselas aspira dar respuesta a los mayores y más urgentes desafíos que afronta el club comunitario.

Von der Leyen avanzó que la futura Ley de Infancia de la UE ('EU Kids Act'), que será formalmente propuesta este próximo jueves, prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años y limitará las cuentas de los adolescentes de entre 13 y 15 años a perfiles supervisados por sus padres.

"Cada edad tiene sus propias sensibilidades. Y, por tanto, cada una tendrá su propio nivel de protección", dio Von der Leyen, quien también detalló que de los 13 a los 15 años solo se permitirán "minicuentas" creadas y supervisadas por los padres, con funciones limitadas y restricciones de tiempo.

A partir de los 15 años y hasta los 18, dijo, el diseño seguro será obligatorio para las plataformas.

Esta norma, que llega tras iniciativas de varios Estados miembros en la misma dirección, convertirá en obligación legal verificable un límite de edad que actualmente las plataformas no están obligadas a comprobar, y que los menores pueden sortear con solo declarar una edad falsa al registrarse.

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En el contexto de inquietud global creciente por los riesgos derivados de la IA, la presidenta de la CE respaldó poner freno al desarrollo de los modelos de inteligencia artificial de vanguardia.

"Los consejeros delegados de las empresas más avanzadas nos dicen que es momento de ralentizar los modelos autorrecursivos. De marcar el ritmo de la frontera. Si quienes desarrollan la tecnología lo tienen claro, nosotros también deberíamos tenerlo", afirmó Von der Leyen, quien anunció que invitará a los principales laboratorios de IA a un debate para apoyar ese esfuerzo de la industria.

La presidenta comunitaria vinculó ese planteamiento a la Ley de IA europea, que calificó de "pieza crucial" para poner en marcha salvaguardas, y también reclamó "impulsar masivamente" la capacidad de computación europea, a la que vinculó con la "independencia" y la seguridad nacional del bloque.

En presencia del mandatario canadiense, Mark Carney -primer líder de un país no europeo en asistir al discurso sobre el estado de la Unión - Von der Leyen propuso abrir la puerta a que el país norteamericano se convierta en el primer "miembro asociado" de la UE.

Esta opción va en línea con el plan de "reimaginar con urgencia" las asociaciones de Bruselas y de construir nuevas coaliciones globales, ante las fricciones tanto de la UE como de Ottawa con la Administración de Donald Trump y su cuestionamiento del multilateralismo y del derecho internacional.

Se espera que Carney y Von der Leyen, que celebrarán un encuentro este jueves en Estrasburgo, ofrezcan más detalles de esta potencial asociación que supondría un estatus inédito hasta la fecha para un país no europeo, y que conllevaría una cooperación más estrecha en tecnología, industria, defensa o materias primas estratégicas.

La presidenta de la CE puso sobre la mesa la creación de un Consejo Europeo de Seguridad que ,además de a los mandatarios de los Veintisiete, incluya a los de a los de Canadá, el Reino Unido, Noruega y Ucrania.

Esto permitiría mejorar la coordinación de defensa con países afines ante la "urgencia" que representan "la naturaleza y la magnitud de los riesgos en juego".

Además, planteó renovar el marco de seguridad de la UE con su propio 'artículo 4', en referencia al punto del tratado fundacional de la OTAN que permite a sus miembros realizar consultas cuando cualquiera de ellos considere que su seguridad se ve amenazada.

Se trataría de un "protocolo de seguridad de emergencia" que, de ser activado por un Estado miembro, daría lugar a un respuestas coordinada europea y a mayor capacidad de disuasión, según Von der Leyen, que advirtió en concreto sobre unas amenazas híbridas de Rusia que "cada vez son menos hibridas y cada vez menos amenazas".