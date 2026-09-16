Crece interés ante visita de León XIV a Francia, con 600.000 inscritos para misa de París

Así lo anunció este miércoles en un comunicado el arzobispo de París, Laurent Ulrich, en el que avisó que su diócesis cerrará a las 18.00 horas (16 GMT) de hoy la plataforma de inscripción tras una avalancha que ha superado con creces las previsiones iniciales, de medio millón de personas.

Ante la inusitada afluencia, se habilitará una zona de desbordamiento en la plaza de la Estrella, donde se encuentra el Arco del Triunfo, y en la avenida de la Grande-Armée, que conduce hasta el Arco de la Defensa, en línea recta desde el espacio previsto inicialmente en la plaza de la Concordia y los Campos Elíseos.

Todo el perímetro estará asegurado por un despliegue especial de fuerzas del orden. Esta visita movilizará un dispositivo de seguridad extraordinario, con unos 15.000 miembros de las fuerzas del orden, además de un protocolo médico de emergencia y una preparación muy precisa de los desplazamientos del papa.

En París, los fieles serán distribuidos frente al altar, actualmente en construcción en el centro de la plaza de la Concordia, a lo largo de un único eje de unos tres kilómetros.

La misa será uno de los principales actos de la visita de León XIV a Francia, que incluirá etapas en París, Saint-Denis (a las afuera de la capital, donde celebrará el viernes por la tarde un encuentro con 80.000 jóvenes en el Estadio de Francia), Lourdes y Metz.

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Los organizadores esperan que más de un millón de personas participen en los distintos actos del viaje.

En la capital, León XIV visitará la catedral de Notre-Dame y la Unesco, al tiempo que mantendrá un encuentro con refugiados y migrantes.

En Lourdes, el domingo 27 de septiembre, celebrará otra misa multitudinaria, mientras que en Metz, última etapa del viaje el lunes 28, celebrará otra misa y dirigirá un mensaje a los europeos.

La visita se desarrollará bajo el lema 'Para que el mundo tenga vida' y combinará las grandes concentraciones con encuentros más reducidos, entre ellos uno con siete víctimas de abusos sexuales en la Iglesia en Lourdes.