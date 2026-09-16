Defensa Civil de Gaza rebaja a 10 los desaparecidos en derrumbe de edificio con 21 muertos

Según informaron a EFE fuentes de este grupo de rescate, se registraron además decenas de heridos de diferente consideración.

Los últimos datos ofrecidos a EFE por el Ministerio de Sanidad gazatí sitúan en 21 los fallecidos por le derrumbe, 12 de ellos niños y 5 mujeres, a los que se suman dos hombres y dos personas ancianas.

El edificio colapsado había sido gravemente dañado por los bombardeos israelíes, no conservaba las ventanas y sus habitantes habían sido avisados hacía seis meses por las autoridades gazatíes de que el inmueble estaba al borde del derrumbe.

Sin embargo, alrededor de cien personas vivían en el inmueble de seis plantas, tapando las ventanas con plásticos y cartones para guarecerse del frío y del calor.

La inmensa mayoría de la población de la Franja de Gaza está desplazada después de que Israel dañara o destruyera el 80 % de su infraestructura. Algunos viven en tiendas y otros en edificios dañados como el que se derrumbó esta madrugada.

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Según la Defensa Civil gazatí, en toda la Franja hay alrededor de 2.000 edificios que están al borde del colapso con desplazados viviendo dentro, pero no hay otras viviendas alternativas para todas estas personas, por lo que continúan viviendo allí.