Delegado norcoreano pide en Pekín que se abandonen las "ilusiones" de su desnuclearización

Kim intervino en una plenaria del Foro Xiangshan sobre los riesgos y desafíos para la seguridad en Asia-Pacífico, en la que centró su discurso en la península coreana y atribuyó la escalada regional a la política "hostil" de Estados Unidos y sus aliados hacia Pionyang.

El responsable norcoreano acusó a Washington y a sus "fuerzas seguidoras" de realizar ejercicios militares basados en el eventual uso de armas nucleares y de ampliar sus preparativos de guerra nuclear en la región.

También afirmó que Japón y Corea del Sur, bajo la "connivencia" y el "fomento" de Estados Unidos, "persiguen con ahínco una imprudente expansión militar orientada a la adquisición de armas nucleares", y sostuvo que la cooperación militar triangular entre Washington, Tokio y Seúl se está transformando en una "alianza nuclear".

Kim aseguró que la política nuclear norcoreana responde a amenazas "actuales y futuras", y advirtió de que Pionyang seguirá ampliando y reforzando su disuasión nuclear si se intensifican las amenazas de sus adversarios.

La intervención se produjo en Pekín, principal respaldo político y económico de Corea del Norte, en un momento de intensificación de los contactos bilaterales tras la visita que el presidente chino, Xi Jinping, realizó en junio a Pionyang, la primera en siete años.

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Durante aquel viaje, Pekín y Pionyang acordaron abrir un "nuevo capítulo" en sus relaciones y China planteó reforzar los intercambios militares con Corea del Norte, una formulación que Seúl calificó de inédita en público.

Los comunicados chinos y norcoreanos de los últimos contactos de alto nivel no hicieron referencia a la desnuclearización, pese a que China ha defendido tradicionalmente ese objetivo para la península coreana.