Combustibles: conozca las estaciones que ya subieron sus precios y por qué

El incremento internacional de los precios de los combustibles continúa presionando al mercado paraguayo, principalmente el diésel común, cuyo precio se acerca a los G. 9.000 por litro en la mayoría de las estaciones de servicio.

Los emblemas Copetrol, Enex y Petrosur aplicaron ayer un aumento de G. 600 por litro tanto para el diésel premium (tipo I) como para el gasoil común (tipo III), según corroboró ABC en un recorrido por los servicentros, mientras Petrochaco anunció que completará su reajuste de forma gradual el lunes.

El movimiento se suma a los aumentos aplicados recientemente por otros emblemas y configura la quinta suba del año para varias empresas del sector. Shell, uno de los que lidera el mercado, y algunos operadores todavía mantienen sus precios, mientras el mercado sigue expectante de la decisión de Petropar, que por ahora no anunció un nuevo reajuste.

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Precios de los combustibles: El diésel está mas caro

Jorge Cáceres, de Copetrol, explicó que el precio internacional del producto terminado, particularmente del diésel, se encuentra actualmente en su nivel más elevado desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, el pasado 28 de febrero.

“A los niveles que está ahora el producto terminado (diésel) es el más alto desde que empezó el conflicto el 28/2/26”, señaló.

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Según explicó, a las restricciones que afectan el tránsito de productos por el estrecho de Ormuz se sumó la inhabilitación del oleoducto utilizado por Arabia Saudita para transportar crudo a través del mar Rojo. “Esto afectó a la oferta mundial y se refleja en la escalada de los precios”, sostuvo.

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Ayer, el heating oil, precio del referencia del gasoil, seguía por encima de los 5,2 dólares por galón según los sitios especializados, muy por encima de los 2,6 dólares por galón que costaba en febrero.

Incertidumbre sobre los precios

El escenario internacional todavía no muestra señales claras de estabilización. Cáceres señaló que no se avizora un final de las hostilidades en el corto plazo, por lo que, según su perspectiva, la inestabilidad de los precios podría continuar.

“No se avizora un final de las hostilidades en el corto plazo, por lo que la inestabilidad de precios seguiría”, afirmó.

El referente del sector también recordó que los operadores locales son “tomadores de precios”, por lo que la evolución de las cotizaciones internacionales termina impactando en los costos de reposición y, posteriormente, en los valores al consumidor.

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Los demás emblemas que ya ajustaron sus precios

Además de Copetrol, Enex y Petrosur, otros emblemas ya comenzaron a trasladar la presión de los costos a sus pizarras. Petrobras y Petromax aplicaron aumentos de hasta G. 600 por litro, principalmente en el diésel, mientras que Puma Energy y Compasa también habían realizado reajustes en los últimos días.

En la mayoría de estos servicentros el incremento alcanzó a las cotizaciones del diésel, mientras que las naftas se mantienen, por ahora, sin modificaciones.

Petrochaco, por su parte, informó que el aumento en sus estaciones de servicio será aplicado de manera gradual y que el proceso se completará el lunes 21 de setiembre. Energy también anunció subas, pero ayer los precios en su pizarra mantenían sin variaciones.

El aumento genera preocupación entre sectores que dependen directamente del gasoil, como el transporte de cargas, la logística, la producción agrícola y el transporte público.

Petropar sigue “aguantando”

Mientras los emblemas privados avanzan con sus reajustes, Petropar todavía no definió una nueva cotización para sus combustibles.

La estatal viene sosteniendo sus precios con el stock adquirido previamente, pero el incremento de las cotizaciones internacionales eleva su costo de reposición. La expectativa del mercado está puesta ahora en si la estatal mantendrá sus valores actuales o finalmente trasladará parte de esta presión a sus precios al consumidor.

Según fuentes del sector, la petrolera del estadol mantendría sus valores sin cambios al menos hasta después de las elecciones municipales, previstas para el 4 de octubre, aunque Petropar no confirmó oficialmente que su decisión esté vinculada al calendario electoral.

Desde la Cámara Paraguaya de Distribuidoras de Combustibles (Cadipac) cuestionan los precios de Petropar y sostienen que la decisión de mantenerlos sin modificaciones genera una distorsión en el mercado.

Adolfo Martín Sánchez, presidente del gremio, afirmó que si Petropar mantiene sus precios pese al incremento de sus costos de reposición, estaría absorbiendo una diferencia que, según su interpretación, podría implicar un subsidio.