Palmeiras sufre sin Gustavo Gómez, pero elimina a Liga de Quito en los penales

De la tranquilidad al drama en Quito

El conjunto brasileño, que arrastraba una ventaja de 1-0 tras el partido de ida, saltó al terreno de campo con la misión de gestionar la eliminatoria. Con el ingreso tardío de Maurício Magalhães Prado sobre el minuto 89 para intentar oxigenar al equipo, la noche pintaba favorable cuando, en el minuto 10, Marlon Freitas aprovechó un débil rebote de la zaga ecuatoriana tras un violento latigazo de Andreas Pereira para romper el arco de Gonzalo Valle.

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Sin embargo, el Rey de Copas de Ecuador no bajó los brazos. El defensor Luis Segovia enmendó la situación de manera inmediata al conectar un potente cabezazo tras un saque de esquina ejecutado por el argentino Luca Rodríguez, estableciendo el 1-1 parcial.

A partir de ahí, la prioridad del Palmeiras se centró en abrochar el bloque defensivo y apostar por los contragolpes. El plan parecía dar frutos al minuto 72, cuando el árbitro colombiano Wilmar Roldán sancionó con penalti una mano de Segovia en el área tras otro disparo de Andreas Pereira. Vitor Roque asumió la responsabilidad y firmó el 1-2 que colocaba la eliminatoria muy de cara para los brasileños.

La épica de Michael Estrada y la consagración de Carlos Miguel

Cuando el billete a semifinales parecía viajar a Brasil, el partido enfiló un final de infarto. El delantero Michael Estrada desató la locura total en Quito al firmar un doblete milagroso en el tiempo añadido (minutos 90 y 90+3), aprovechando dos centros medidos al corazón del área para dar la vuelta al marcador (3-2) y forzar la tanda de penaltis.

En la fatídica lotería desde los doce pasos emergió la figura gigante de Carlos Miguel. El guardameta del Palmeiras se vistió de héroe al atajar dos lanzamientos decisivos, el último de ellos precisamente a Luis Segovia, sentenciando un dramático 3-4 que mete al gigante paulista entre los cuatro mejores del continente, donde enfrentará Fluminense.

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Los mejores momentos del partido:

Ficha técnica del partido:

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Richard Mina (minuto 83, Deyverson), Ricardo Adé, Luis Segovia; Marcelo Weigandt (minuto 80, José Carabalí), Juan Rodríguez, Sebastián González (minuto 55, Fernando Cornejo), Janner Corozo (minuto 55, Alexander Alvarado), Yerlin Quiñónez; Lucas Rodríguez y Michael Estrada. Entrenador: Gustavo Álvarez.

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Alexander Barboza, Bruno Fuchs; Agustín Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira (minuto 88, Mauricio), Joaquín Piquerez; Jhon Arias (minuto 85, Felipe Anderson), Lucas Evangelista y ‘Flaco’ López (minuto 66, Vitor Roque). Entrenador: Abel Ferreira.

Goles: 0-1, minuto 9: Marlon Freitas; 1-1, minuto 14: Luis Segovia; 1-2, minuto 72: Vitor Roque; 2-2, minuto 90: Michael Estrada y 3-2, minuto 90+3: Michael Estrada.

Penales: 0-1, Vítor Roque (gol). 1-1, Deyverson (gol). 1-2, Mauricio (gol). 1-2, Rodríguez (detiene Carlos Miguel). 1-3, Píquerez (gol). 2-3, Estrada (gol). 2-3, Evangelista (detiene Valle). 3-3, Cornejo (gol). 3-4, Anderson (gol). 3-4, Segovia (detiene Carlos Miguel).

Árbitro: Wilmar Roldán, de Colombia, amonestó a López, Juan Rodríguez. Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores disputado este miércoles en el estadio Rodrigo Paz Delgado, ante unos 30.000 espectadores.