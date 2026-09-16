Diecisiete mujeres y niños entre los 20 muertos el derrumbe en Gaza, con 60 desaparecidos

El portavoz de Sanidad, Zaher Al Waheidi, indicó que este es el último balance de víctimas en el derrumbe, ocurrido en la madrugada de este miércoles en la zona de Jarab de la ciudad de Gaza.

Se trata, según los datos de Sanidad, de 12 menores de edad -de entre 1 y 15 años- y de 8 mujeres, a los que se suma un hombre adulto y dos ancianos.

Además, hay otras 60 personas que siguen desaparecidas entre los escombros del centenar de personas que malvivían en el edificio.

Las labores de rescate de posibles supervivientes continúan, aunque los equipos gazatíes solo tienen para ello las únicas tres máquinas excavadoras existentes en la devastada Franja de Gaza, a causa de las restricciones de Israel al ingreso de material en el devastado territorio.

En el edificio derrumbado vivían desplazados de otras zonas de la ciudad, que buscaron abrigo en un inmueble del que solo quedaba el esqueleto y cuyas ventanas cubrían con plásticos o cartones.

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Según los datos de Defensa Civil gazatí, en la Franja palestina hay alrededor de 2.000 edificios cuyas condiciones hacen temer su derrumbe y en los que viven miles de desplazados.

La mayoría de la población de Gaza vive desplazada en tiendas de campaña o en malas condiciones en edificios dañados por los ataques israelíes, según la ONU.

El Site Management Cluster (SMC), una plataforma de coordinación humanitaria vinculada al sistema de Naciones Unidas, sitúa a los desplazados en 1,7 millones de personas, de una población de unos 2 millones de habitantes.