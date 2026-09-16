EEUU restringirá visados a sudafricanos responsables de discriminar a los afrikáners

La medida afecta a responsables o cómplices de "promulgar o implementar leyes o políticas que permitan la expropiación injustificada de tierras, la discriminación racial o la incitación a la violencia inminente contra miembros de minorías étnicas o raciales en Sudáfrica", indicó el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en un mensaje publicado por la legación diplomática.

"Estados Unidos no permitirá que tales comportamientos queden impunes. Estas acciones socavan directamente la paz, la estabilidad económica y el Estado de derecho, y son incompatibles con los pilares de la política exterior estadounidense", añadió Rubio.

Asimismo, mostró su "profunda preocupación" por otros actos como las amenazas de expropiación de tierras sin compensación o la incitación a la "violencia racial" mediante cánticos y lemas deshumanizadores.

Rubio también acusó al Gobierno sudafricano de no abordar adecuadamente las preocupaciones planteadas previamente por las autoridades estadounidense sobre esta cuestión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en febrero de 2025 una orden ejecutiva por la que cortó la ayuda a Sudáfrica de manera indefinida.

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Trump tomó esa medida tras acusar a Pretoria de expropiar tierras y violar los derechos humanos de los afrikáners (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses), en referencia a la polémica ley que el Gobierno sudafricano promulgó en 2025 y que facilita la expropiación de tierras por interés público.

En mayo de 2025, el Gobierno estadounidense ofreció el estatus de refugiado a la comunidad afrikáner, alegando que eran víctimas de discriminación e incluso de "genocidio", extremo que Pretoria niega rotundamente.

Desde entonces, las tensiones bilaterales han ido creciendo y, en una medida sin precedentes, Washington anunció el pasado diciembre, tras asumir la presidencia rotatoria del G20, que excluiría a Sudáfrica de las actividades del grupo de países desarrollados y emergentes en 2026, a pesar de la membresía del país africano.