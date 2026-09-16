EE.UU. suma siete barcos de pesca hundidos en Ecuador por supuesto apoyo al narcotráfico

Las interceptaciones son realizadas por los marines de EE.UU., que abordan las embarcaciones en lanchas rápidas para desalojar a la tripulación y posteriormente volar por los aires las naves con artillería pesada lanzada desde helicópteros.

El despliegue se hace desde el buque San Antonio (LPD-17), que se encuentra patrullando las aguas donde tradicionalmente opera la flota pesquera de Ecuador y que también atraviesan las lanchas que parten desde las costas ecuatorianas con grandes cantidades de cocaína rumbo a Norteamérica.

En las imágenes difundidas por los marines se aprecia cómo los pescadores levantan las manos sorprendidos al verse apuntados por los fusiles de una numerosa agrupación de marines.

Esta campaña comenzó el 28 de agosto en los días previos a la visita que la pasada semana realizó a Quito el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y en el marco del Escudo de las Américas, la coalición internacional contra el crimen organizado promovida por Donald Trump que reúne a una quincena de gobiernos de derecha de países de América Latina.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha sido el más abierto a que EE.UU. realice operaciones militares en su territorio contra las bandas criminales a las que ha declarado terroristas, dentro de la "guerra" que mantiene contra ellas desde inicios de 2024 por la ola de violencia criminal sin precedentes en la que está inmerso el país andino.

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EE.UU. asegura tener información de inteligencia que apunta a que estas embarcaciones son supuestamente parte de la red de Los Choneros para llevar cocaína a Norteamérica, al brindarles apoyo logístico y reabastecimiento de combustible.

La primera embarcación atacada fue 'Los Tres Hermanos' el 28 de agosto, le siguió el 2 de septiembre el 'Conquista 2' y al día siguiente el 'OM2', mientras que el día 5 fue el turno del 'María Candelaria', el día 8 le tocó al 'Don Rufo' y el 10, el mismo que Rubio estaba en Quito, fue destruido el pesquero 'Montecristi'. Este martes fue hundido el 'Siempre Don Carlos'.

Más allá de estos siete casos, pescadores y familiares han denunciado ataques contra otras tres embarcaciones entre enero y marzo cerca de las Islas Galápagos, incluido uno en el que desaparecieron ocho pescadores de los que todavía se desconoce su paradero.

Según desveló The Washington Post, estas operaciones formaban parte de una operación encubierta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) independientemente de la campaña contra el narcotráfico en el Pacífico.

Los pescadores son entregados a las autoridades de Ecuador, como ya ocurrió con los procedentes de las otras embarcaciones destruidas, sin que hasta el momento la Justicia ecuatoriana haya podido procesar por narcotráfico a ninguno de los implicados.

El pasado viernes, un juez dejó en libertad a 28 de ellos al no encontrar indicios de delito, mientras que otros 32 habían sido puestos en libertad condicional, al imputarles un presunto delito de asociación ilícita.

Consultado el pasado miércoles durante su visita a Quito, el secretario de Estado Rubio aseguró que estas operaciones no tienen intención de matar a pescadores y que buscan acabar con el narcotráfico marítimo de estas organizaciones criminales, que según el representante de la administración de Trump, actúan como terroristas.