El alcalde de París admite claros fallos en sistema de extraescolares tras abusos a niños

"Quiero expresarles mi más sincero pesar. En primer lugar, a título personal, y también en nombre de la ciudad de París, a la que represento institucionalmente", sostuvo Grégoire al comparecer ante una comisión de investigación del Senado francés, que indaga sobre la gestión de las denuncias.

El primer edil socialista, quien antes de suceder a la también socialista Anne Hidalgo (tras su victoria en las elecciones municipales de marzo pasado) fue teniente de alcalde en París y diputado, prometió que la municipalidad está "decidida a hacer todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir jamás".

Respecto a los fallos cometidos por el Ayuntamiento, Grégoire reconoció la insuficiencia de medidas para prevenir la violencia contra los menores, los fallos en la transmisión de información y la falta de transparencia en ocasiones por parte de las instancias municipales.

Pero apuntó también a que se toparon muchas veces con "limitaciones" de carácter legal, como la ausencia hasta hace poco de un registro centralizado de denuncias o la orden de guardar silencio impuesta en ocasiones por los responsables de las investigaciones.

"La presunción de inocencia nos llevó en el pasado a readmitir a un animador cuando no se había demostrado la veracidad de los hechos (...) Esa fue durante mucho tiempo la práctica del ayuntamiento, pero ya no es posible desde finales de 2025", manifestó Grégoire.

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Aseguró comprender "la consternación, el enfado, la inquietud" y una "confianza mermada" en las instituciones y detalló las medidas de choque adoptadas desde su llegada al Ayuntamiento para evitar nuevos abusos. Mencionó asimismo que hasta finales agosto se dictaron 195 suspensiones de monitores, de las cuales 74 fueron por violencias sexuales.

El llamado escándalo de las actividades extraescolares estalló a finales de 2025 y hace referencia a las denuncias de múltiples agresiones y abusos sexuales cometidos contra niños por empleados de las actividades municipales en el horario posterior a las clases, así como a la mala gestión de esos señalamientos por parte del Ayuntamiento.

Las fallos estructurales del sistema de contratación -como la ausencia de un comprobación exhaustiva de antecedentes y la escasez constante de personal, con alta rotación- habían sido aprovechados por agresores para acercarse a menores de edad.

El escándalo salió a la luz a pocos meses del final del segundo mandato de Hidalgo y, por ello, este martes había sido ya la exalcaldesa la que había comparecido ante la misma comisión del Senado para dar explicaciones.

"El número de víctimas es intolerable, inaceptable en una institución como el Ayuntamiento de París", dijo, además de admitir que las instituciones fallaron y que es "un fracaso colectivo".