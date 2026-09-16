El Banco Mundial nombra al nobel de economía Michael Kremer como nuevo economista jefe

"Kremer es reconocido no solo por abordar problemas del mundo real mediante soluciones innovadoras basadas en investigaciones rigurosas, sino también por transformar sus hallazgos en programas que han llegado a cientos de millones de personas, abarcando desde la ampliación del acceso a vacunas y programas de salud escolar hasta el apoyo a pequeños agricultores", explicó la entidad en un comunicado.

Doctorado en Economía por Harvard y actual director del Development Innovation Lab (Laboratorio de Innovación para el Desarrollo) de la Universidad de Chicago, Kremer, de 61 años, recibió junto a Esther Duflo y Abhijit Banerjee el Premio Nobel de Economía en 2019 por su "enfoque experimental para aliviar la pobreza mundial".

"Los desafíos que tenemos por delante son enormes: crear empleos a gran escala, movilizar el capital privado necesario para financiar el desarrollo y garantizar que las personas cuenten con la salud, la educación y otros servicios que necesitan para prosperar", explicó Kremer en el mismo comunicado.

"Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías generan grandes oportunidades para impulsar el crecimiento y el bienestar humano. Los datos, la evidencia y la investigación pueden ayudar a las empresas y a los gobiernos a afrontar tanto los desafíos como las oportunidades", concluyó.