El brent baja un 2,69 %, hasta 105,83 dólares, tras el aumento de oferta de crudo saudí

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 2,92 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres con respecto al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando marcó 108,75 dólares.

El brent reaccionó a la baja, tras haberse situado ayer martes en sus niveles más altos en casi cuatro meses, después de las informaciones que indicaban que Arabia Saudí había ofrecido cargamentos adicionales de crudo a través de Omán, lo que alivió momentáneamente los temores de suministro en el mercado.

El descenso también coincide con una posición de cautela de los inversores antes de conocer la decisión de tipos de la Reserva Federal (FED) estadounidense, que finalmente optó por elevar las tasas en un cuarto de punto, en la horquilla entre el 3,75 % y el 4 %, en la primera subida desde julio de 2023.

El director ejecutivo del fondo de inversión The Revacy Fund, Zaheer Anwari, dijo hoy en un análisis remitido a EFE que, pese al "ligero retroceso" de hoy, el brent sigue cotizando a niveles elevados, ya que los ataques a la infraestructura saudí y las continuas interrupciones en el estrecho de Ormuz están tensando un panorama de suministro ya de por sí frágil".

"Esto ha incrementado la preocupación por la inflación y ha contribuido al fuerte repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro" estadounidenses, explicó Anwari.