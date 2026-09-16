El dólar bate un nuevo récord en el mercado informal cubano y sube a 700 pesos

El euro también experimentó una subida y se situó en los 795, según el mismo medio.

Tras un alza de apenas un peso frente a la jornada anterior, el dólar llegó en esta semana a esta posición luego de una serie de fuertes repuntes en el último mes.

El tipo de cambio oficial, por su parte, quedó fijado en los 662 pesos por dólar al tipo de cambio oficial (segmento III), según el Banco Central de Cuba (BCC).

Los otros dos segmentos del cambio oficial se mantienen fijos: 24 pesos por dólar para las personas jurídicas y 120 pesos por dólar para las personas físicas y pequeñas empresas privadas cubanas.

El dólar comenzó a cambiarse a 24 pesos tras la Tarea Ordenamiento, una reforma del mercado cambiario implementada a principios de 2021 que no cumplió su objetivo de acabar con la dualidad monetaria en la isla y desastabilizó completamente la economía.

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La moneda nacional cubana ha sufrido desde entonces una profunda depreciación tanto por la crisis estructural de la isla, que entre 2020 y 2025 ha perdido el 15 % de su producto interno bruto (PIB) y este año debe experimentar una caída del 10,3 % según estimaciones independientes; así como por la fuerte presión estadounidense desde inicios de 2026 que busca forzar un cambio económico y político en la isla.

El Gobierno cubano ha criticado en varias ocasiones la tasa de referencia de El Toque, asegurando que es una técnica para desestabilizar la economía nacional, que favorece la especulación y la inflación.

En este escenario, la ministra presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado, explicó el martes en televisión nacional que entre las medidas que implementa esta institución como parte de las 176 reformas económicas anunciadas en junio, prevé recuperar la funcionalidad de la moneda nacional y devolver al peso cubano una mayor utilidad dentro de la economía.

Para ello, dijo, se deben restablecer las funciones de la moneda como medio de pago y de cambio, a fin de que pueda utilizarse para realizar operaciones, adquirir bienes y servicios y cumplir obligaciones; como unidad de cuenta, para expresar y comparar precios, costos e ingresos; y como reserva de valor.

También señaló que el sistema bancario cubano debe avanzar hacia reglas más claras de funcionamiento, mayor previsibilidad y credibilidad, elementos considerados esenciales para que las instituciones financieras puedan desempeñar adecuadamente su papel en la economía.

"La recuperación de esas funciones está estrechamente vinculada con el proceso de recuperación de los equilibrios macroeconómicos que desarrolla el país", aseveró.

En las últimas semanas Cuba ha dado luz verde al 88 % (155) de las 176 reformas aprobadas en junio, entre ellas el paquete normativo que regula la apertura de cuentas bancarias en divisas y permite a las empresas privadas depositar efectivo en moneda extranjera y efectuar los pagos directos al exterior.

Además de la inversión de cubanos en el exterior, el usufructo de tierras por tiempo indeterminado y una mayor apertura del comercio y el turismo.