El euro apenas se mueve antes de que la Fed comunique su decisión sobre los tipos

El euro apenas se mueve antes de que la Fed comunique su decisión sobre los tipos

Fráncfort (Alemania), 16 sep (EFE).- El euro apenas se movió este miércoles y se cambió alrededor del nivel de 1,1540 dólares, antes de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) comunique su decisión sobre los tipos de interés.