El euro apenas se mueve antes de que la Fed comunique su decisión sobre los tipos

El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,1539 dólares, frente a los 1,1544 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.
El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1537 dólares.
Los inversores rehusaron tomar posiciones antes de que la Fed comunique la decisión, pero los mercados prevén que va a subir sus tasas en 25 puntos básicos, hasta la horquilla entre el 3,75 y 4 %.
El euro se podría depreciar más frente al dólar si la Fed sube los tipos de interés y da señales de que lo volverá a hacer, considera el analista de ING Francesco Pesole.
Algunos analistas prevén que el BCE incrementará el precio del dinero una vez más este año porque pronostica que la inflación general se mantendrá claramente por encima del objetivo en el primer semestre de 2027 y volverá a niveles en torno al objetivo a finales de 2027.
Este miércoles entra en vigor la subida de los tipos de interés de los depósitos bancarios de 25 puntos básicos, hasta el 2,5 %, que el BCE decidió el jueves de la semana pasada.
La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1530 y 1,1556 dólares.