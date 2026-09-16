El Gobierno palestino pide a Israel dejar entrar en Gaza equipos para buscar desaparecidos

En un comunicado, la Autoridad Palestina -que gobierna en Cisjordania ocupada- reclamó el "acceso inmediato y sin trabas" de estos equipos a la Franja, cuyos accesos controla Israel.

El edificio de seis plantas, que no tenía ventanas pero que usaban un centenar de desplazados para vivir, se desplomó por completo y dejó 20 muertos y unos 60 desaparecidos -la mayoría mujeres y niños-, según la última información de fuentes sanitarias gazatíes.

Los equipos de rescate gazatíes trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes y desenterrar cuerpos, pero solo cuentan con las tres excavadoras existentes en toda la Franja de Gaza y que tienen que interrumpir sus trabajos cada cierto tiempo por falta de aceite de motor.

"El Gobierno palestino insta urgentemente a la comunidad internacional a ejercer una presión efectiva e inmediata para facilitar la entrada de los equipos de defensa civil y rescate, junto con la maquinaria pesada y el equipo especializado necesarios para retirar los escombros, recuperar los cuerpos de los fallecidos y rescatar a los palestinos heridos y a quienes permanecen atrapados bajo las ruinas", dice la nota de la Autoridad Palestina.

E incide en que "cada minuto de demora cuesta más vidas y pone en mayor riesgo a quienes se encuentran atrapados bajo los escombros".