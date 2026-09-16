El Instituto Cervantes abre una cátedra en la Queen´s University de Belfast

Este nuevo espacio académico y cultural dará continuidad a la expansión del Cervantes en el Reino Unido, después de que en 2023 estableciera su primera cátedra en Edimburgo (Escocia) para impulsar la promoción del español en este país, donde ha pasado durante la última década de ser la décima lengua por número de hablantes a posicionarse en el sexto lugar.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, participará desde este jueves en varios actos en Belfast para celebrar el centenario del Departamento de Español de la Queen´s, conocido como 'Musgrave Chair of Spanish', así como para avanzar en la creación de esta nueva figura institucional.

Hasta ahora, el Cervantes no había desarrollado actividad alguna en la capital norirlandesa, ni docente, ni de certificación lingüística, ni cultural, pese a la estrecha vinculación de la ciudad con la literatura y otras artes, según recordó el instituto en un comunicado.

Belfast es, entre otros, la ciudad de nacimiento del escritor C. S. Lewis y estuvo vinculada a la trayectoria del poeta irlandés Seamus Heaney, premio Nobel de Literatura en 1995.

Asimismo, el Cervantes destacó la posición de la Queen’s University como miembro del Russell Group, que reúne a las principales instituciones universitarias británicas orientadas a la investigación.

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Y tras cien años de historia, su Departamento de Español, más allá de su actividad lingüística, constituye también un espacio de conexión cultural e intelectual entre la región y el mundo hispanohablante, con actividad en ámbitos como la investigación, la internacionalización y la vida cultural de Belfast.

Entre los actos programados para este jueves figura la inauguración en la Biblioteca McClay de la universidad de la exposición "100 Years of Spanish @Queen’s: celebrating the past, shaping the future".

La muestra repasará el impacto cultural, educativo y global de los estudios hispánicos en Queen’s durante el último siglo y servirá también para abordar el futuro de la enseñanza y la investigación relacionadas con el español.

Ese mismo día, García Montero participará en una lectura de poemas junto a la investigadora de la Queen´s Isabel Torres.

El programa del centenario lo completarán distintas conferencias y encuentros con figuras vinculadas a la cultura en español, entre ellas el escritor y crítico Juan Manuel Bonet, la escritora Elvira Lindo y la poeta argentina Claudia Masin.