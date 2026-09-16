El magnate que vetó a Macklemore por su mensaje propalestino donará 2 millones a Gaza

Macklemore denunció el lunes que había sido excluido de la gira de Sheeran por haber realizado comentarios a favor de Palestina el 4 y 5 de septiembre en el estadio MetLife de Nueva Jersey cuando abría el 'show' de Sheeran.

El rapero también acusó a Kraft, dueño de un estadio en Massachussets, de instar a otros propietarios de estadios a boicotearle.

En medio de la polémica, el rapero anunció hoy que donaba un millón de dólares de sus ganancias por participar en la gira de Sheeran por EE.UU. a organizaciones en apoyo al pueblo palestino, y retó a Kraft a destinar el mismo monto a la ayuda humanitaria.

Kraft, en un mensaje en redes sociales, respondió que antes de que Macklemore le retara a igualar su donación, Sheeran le había pedido donar 2 millones "para ayudar en la región a luchar contra esta crisis humanitaria", dando a entender que lo haría.

"Ed planea ahora contactar con otros propietarios de salas y nuestra meta es seguir trabajando juntos para crear puentes", señaló el magnate, que aseguró que cree "profundamente que todas las vidas merecen ser protegidas" y se expresó a favor del pueblo palestino.

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"Me gustaría que la gente que está hablando en apoyo del pueblo palestino supiera que durante décadas he apoyado esfuerzos que crean oportunidades para los palestinos y he unido a jóvenes palestinos e israelíes para construir negocios, crear trabajos y forjar relaciones", detalló.

Sheeran explicó en un comunicado que varios propietarios de estadios, incluido Kraft, amenazaron con cancelar sus conciertos si Macklemore seguía siendo su telonero, y afirmó que prefería mantenerse neutral en cuestiones políticas, algo que ha sido criticado por parte de sus seguidores.

Poco después, los artistas irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y el productor y músico Finneas Eilish, hermano de la cantante Billie Eilish, anunciaron su retirada de la gira en solidaridad con Macklemore y el pueblo palestino.