Avión cayó en Brasil y dejó dos paraguayos muertos: lo que se sabe sobre su origen

El comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), el general Julio Fullaondo, afirmó que el avión que cayó en Mato Grosso no habría ingresado al territorio paraguayo ni al espacio aéreo nacional.

“Nunca estuvo en territorio paraguayo ese avión. Hasta ahora, no encontraron evidencia de droga adentro”, expresó.

El comandante indicó, además, que los datos manejados por las autoridades brasileñas señalan que la aeronave habría partido desde Goiânia, capital del estado de Goiás, y no desde Paraguay, como trascendió inicialmente en algunos reportes de prensa del vecino país.

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FAP: avión no salió de Paraguay

“No tenemos información de que haya ido desde acá”, sostuvo el titular de la FAP al referirse a las versiones que señalaban que la aeronave habría salido de Paraguay con destino a Venezuela.

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Según explicó, la información preliminar obtenida por los organismos brasileños también incluye antecedentes técnicos de la aeronave, entre ellos que el último mantenimiento registrado se realizó hace aproximadamente cinco años y que cuenta con matrícula “americana”.

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No hubo intervención de la Fuerza Aérea Brasileña

Fullaondo también aclaró que el accidente no se produjo como consecuencia de una acción de interceptación o persecución por parte de la Fuerza Aérea Brasileña.

De acuerdo con los datos que maneja la FAP, en el procedimiento intervino únicamente la Policía Civil de Brasil, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el siniestro.

Medios de comunicación brasileños informaron que de las tres personas fallecidas en el accidente, dos eran paraguayos, aunque hasta el momento las autoridades no divulgaron oficialmente sus identidades.

Las mismas publicaciones señalan que ambos tendrían antecedentes relacionados con casos de tráfico de drogas. Sin embargo, continúan con las investigaciones y, hasta ahora, no reportaron el hallazgo de sustancias ilícitas dentro del Cessna, con matrícula N401NA, que no estaba registrada en la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil.