El número de abortos en Rusia baja cuatro veces en quince años

Según el medio, la cifra de interrupciones de embarazo era de 235.700 casos en 2025, frente a los 1,01 millones registrados en 2010.

De esa manera, la tasa de abortos disminuyó de 56 a 20 por cada 100 nacimientos.

Se trata, según el medio, de los procedimientos oficiales, registrados por el Ministerio de Sanidad.

A la vez, ha aumentado el número de los abortos espontáneos: 15,8 por cada 100 nacimientos, frente a 10,1 en 2010.

Las autoridades rusas han impulsado una serie de medidas para limitar los abortos, incluido el endurecimiento de los requisitos para practicarlo, así como consultas con psicólogos y trabajadores sociales.

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Las autoridades rusas buscan revertir la drástica caída de la natalidad, relacionada tanto con la incertidumbre causada por la guerra de Ucrania como por el 'agujero demográfico' en el que se encuentra Rusia al alcanzar la edad fértil las mujeres nacidas en la década de los 90 del siglo XX, cuando también se registró una brusca caída de los nacimientos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aboga por que cada mujer rusa tenga un mínimo de tres hijos.

En 2024, el Parlamento ruso aprobó una ley que prohíbe la propaganda de la ideología ‘childfree’, que busca reconocer el derecho de las mujeres a no tener hijos.