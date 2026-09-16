El petróleo de Texas cae un 1,78 % tras un informe sobre el alza de las reservas en EEUU

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 1,88 dólares respecto al cierre anterior.

Tras unos días al alza, impulsado por la escalada de la guerra en Oriente Medio, la publicación de unos datos del Instituto Americano del Petróleo (API) rebajó el precio del crudo estadounidense.

Según datos confirmados por el director del API, Mike Sommers, en una entrevista en Fox Business, las reservas comerciales de Estados Unidos aumentaron en más de 7 millones de barriles la semana pasada, después de que se redujeran en 300.000 unidades la semana anterior.

"Hemos visto una producción récord en Estados Unidos debido a las políticas que han puesto en marcha desde el Gobierno de Donald Trump", aseguró.

Según dijo, las refinerías estadounidenses están produciendo "alrededor de 14,2 millones de barriles diarios"

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"Hemos aumentado significativamente solo en el último año, pero aunque la producción y los suministros aumenten en Estados Unidos, eso no compensa el hecho de que nos falta capacidad de refinación debido a estos acontecimientos geopolíticos", lamentó.

Mientras tanto, el conflicto en Oriente Medio siguió escalando. Los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, reivindicaron este miércoles ataques contra instalaciones de la empresa petrolera Aramco y la base aérea de Khamis Mushait en Arabia Saudí.

Según el portavoz de los hutíes, Yahya Sarea, sus ataques no cesarán hasta que Riad detenga sus operaciones y levante el bloqueo naval y aéreo en el Yemen, país en el que interviene militarmente desde 2015 al frente de una coalición en favor del Gobierno yemení internacionalmente reconocido.