El presidente de Paraguay viajará a Venezuela tras 20 meses de ruptura diplomática

El Senado autorizó este miércoles el viaje de Peña, quien en enero de 2025 reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones venezolanas de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el chavismo, proclamó vencedor a Nicolás Maduro.

La Presidencia no ha informado por el momento la fecha ni la agenda de Peña en Venezuela. Su visita se produciría después de la realizada en abril por el entonces presidente colombiano, Gustavo Petro, la primera de un mandatario latinoamericano a Caracas desde que Delcy Rodríguez asumió el poder, tras la captura de Maduro en enero Caracas por parte de fuerzas estadounidenses.

El viaje de Santiago Peña supone un nuevo contacto con el Gobierno venezolano en un momento en que Asunción y Caracas mantienen pendientes asuntos bilaterales, entre ellos una deuda paraguaya cercana a los 300 millones de dólares por compras de petróleo venezolano.

A finales de enero pasado, el titular de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, afirmó que "la situación político y legal del régimen" venezolano impedía a Paraguay el pago de la deuda.

Venezuela rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025, cuando Peña reconoció a González Urrutia como "ganador" de las presidenciales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A la ruptura diplomática se sumó posteriormente la decisión del Gobierno paraguayo de derogar, por "razones de seguridad", el decreto que permitía el ingreso sin visado de los ciudadanos venezolanos al país, tras la captura de Maduro.

La Cancillería paraguaya indicó el 9 de enero que "todo eventual ingreso de venezolanos" estará sujeto a "una verificación previa" de documentos y antecedentes penales como parte del trámite de una solicitud de visado.

Los venezolanos podían ingresar a Paraguay sin necesidad de visa en virtud de un decreto de septiembre de 1996, siempre para períodos no superiores a 60 días cada vez.

Peña viajará posteriormente a EE.UU., donde participará en los debates de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se desarrollarán entre el 19 y el 29 de septiembre.