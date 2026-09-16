Empresas españolas participan en proyectos en Perú por valor de 12.500 millones de dólares

Así lo destacó este miércoles la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) de Perú en un comunicado donde detalló que la presencia empresarial española se extiende a sectores estratégicos como transporte vial y ferroviario, saneamiento, salud, electricidad e infraestructura inmobiliaria.

Entre las inversiones más emblemáticas destaca la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y un ramal de la Línea 4, proyecto por valor de 5.000 millones de dólares (unos 4.400 millones de euros) a cargo de un consorcio de empresas liderado por ACS y FCC.

También resalta el proyecto del Anillo Vial Periférico, una vía de circunvalación en la capital peruana por valor de 3.396 millones de dólares (unos 3.000 millones de euros), cuyos concesionarios incluyen a Sacyr, Acciona y Cintra.

Asimismo, está la planta de tratamiento de aguas residuales de Taboada, operada por Tedagua, con una inversión de 269 millones de dólares (233 millones de euros), que permite tratar más del 50 % de las aguas residuales generada por Lima y Callao, un área urbana de unos 11 millones de personas, que concentra la tercera parte de la población de Perú.

Otro proyecto con sello español es la operación y mantenimiento del Nuevo Hospital de Emergencias Villa El Salvador, con un valor de 284 millones de dólares (246 millones de euros) y participación del Grupo Ortiz.

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Del mismo modo figura la línea de transmisión de alta tensión para la interconexión eléctrica con Ecuador a 500.000 voltios, una obra de 223 millones de dólares (194 millones de euros), concesionada a Celeo.

Durante el diálogo organizado por la Fundación España–Perú y la Embajada de España en Perú, el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, destacó la relevancia de seguir fortaleciendo la participación de empresas españolas en proyectos que permitan cerrar brechas de infraestructura, mejorar servicios públicos y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Del Carpio informó, además, que Proinversión cuenta con un portafolio de proyectos por 42.000 millones de dólares para el periodo 2026-2030, con importantes oportunidades en transportes, agricultura e irrigación, agua y saneamiento, hidrocarburos y salud.