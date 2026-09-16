Encuentran un dron de procedencia desconocida en una zona boscosa de Lituania

El dispositivo, de unos dos metros de largo, fue localizado por empleados forestales que retiraban ramas cerca de la localidad de Keneliai, en el norte del país y cerca de las fronteras con Letonia y con Bielorrusia, según informó la cadena pública LRT.

De acuerdo con este medio, la policía ha indicado que sobre el dron había crecido hierba y que según un análisis preliminar debía de haber caído en el bosque hace varios meses.

Las Fuerzas Armadas y los artificieros de la unidad antiterrorista de la Policía han acudido al lugar por si el aparato, que aparentemente se encuentra intacto, cuenta con una carga explosiva.

Por su parte, el Centro Nacional de Gestión de Crisis (NKVC) de Lituania aseguró que, a la espera de un examen más exhaustivo, el dron no se parece a los drones militares rusos de tipo Shahed o Gerbera.

El martes, un caza italiano estacionado en Lituania como parte de la misión de vigilancia aérea de la OTAN derribó un dron de origen desconocido que había penetrado en el espacio aéreo del país báltico y que, según anunció más tarde el Gobierno, portaba una carga explosiva.

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El presidente lituano, Gitanas Nauseda, anunció este miércoles que probablemente se trataba de un dron de ataque Gerbera de origen ruso, desviado de su objetivo en territorio ucraniano a través de medidas defensivas de guerra electrónica.