Estonia nombra ministro de Defensa al exjefe de las fuerzas armadas Martin Herem

En entrevistas con la cadena pública ERR y otros medios locales, Herem subrayó que sus prioridades como ministro pasarán por mejorar la gestión de los arsenales y almacenes militares en el país báltico fronterizo con Rusia.

También aboga por acelerar la construcción de la Línea de Defensa Báltica, un plan conjunto de los tres países bálticos para fortificar sus fronteras con Rusia y Bielorrusia e instalar o almacenar dispositivos antimovilidad para obstaculizar movimientos de tropas hostiles.

Como excomandante del Ejército estonio, Herem, nacido en Tallín en 1973, también destacó que no interferirá en la labor del actual jefe de las Fuerzas de Defensa.

Antes de asumir el cargo de ministro, había trabajado desde 2024 como asesor de estrategia militar en Milrem Robotics, una empresa estonia que fabrica sistemas robóticos y vehículos autónomos terrestres para uso militar.

El nuevo titular de Defensa, que se unió al Ejército en 1992, había servido en Irak y fue nombrado general en enero de 2023.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su predecesor, Hanno Pevkur, dimitió a principios de este mes después de que la Oficina Nacional de Auditoría criticara su gestión del gasto en defensa y de que un periódico revelara que supuestamente su Ministerio había pagado por adelantado 70 millones de euros por municiones de artillería a una empresa que nunca las había fabricado.

Como parte de una remodelación más amplia del gabinete que preside el primer ministro, Kristen Michal, otros dos ministros juraron sus cargos este miércoles,

Así, Erkki Keldo, hasta ahora ministro de Asuntos Económicos y de Industria, fue trasladado al puesto de ministro de Energía y Medio Ambiente, en reemplazo de Andres Sutt, que dimitió porque ya no se presentará a la reelección como diputado en las legislativas del año que viene.

A Keldo le reemplazará al frente de la cartera de Economía Liina Vahtras, miembro del consejo director de la Agencia Estonia de Negocios e Innovación.