Familia de Charlie Kirk alega negligencia de Utah y su universidad por su asesinato

"A través de una serie de fallos sorprendentes y decisiones imprudentes, las Partes de la UVU crearon un peligro previsible para Charlie", dice el escrito legal al que tuvo acceso EFE.

El documento también alega que debido a ello, Kirk quedó "indefenso ante el tirador que disparó desde una azotea", y que este pudo haberse evitado si la universidad hubiera tomado "medidas razonables para planificar y supervisar el evento seguro".

Kirk murió a los 31 años el 10 de septiembre de 2025 tras haber recibido el impacto de una bala mientras se encontraba hablando en un debate al aire libre en el campus organizado por la organización conservadora Turning Point, la cual cofundó y dirigió.

El evento contaba con alrededor de 3.000 personas, pero la universidad solo asignó seis oficiales de policía para su seguridad, según el escrito, que asegura que el jefe de la policía del campus, Jeffrey Long, había solicitado más agentes a la entonces presidenta de la UVU, Astrid Tuminez, pero su petición fue rechazada.

El escrito sostiene, además, que la universidad ignoró una advertencia específica sobre el riesgo que representaban los tejados sin vigilancia cerca del escenario.

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Según la familia, personal de Turning Point USA alertó a Long sobre un posible acceso estudiantil a una azotea próxima al lugar donde hablaría Kirk y pidió que se controlara el acceso o se permitiera la presencia de un miembro de su propia seguridad. El jefe de policía respondió: "Yo me encargo", lo que, según el documento, llevó a la organización a asumir que la universidad tenía la situación bajo control.

La reclamación también señala que la UVU no monitoreó las cámaras de seguridad en tiempo real, lo que, de haberse hecho, habría permitido detectar al tirador cuando este cruzó el tejado del edificio Losee hacia lo que las imágenes mostraron después como un "nido de francotirador".

Asimismo, denuncia que tras el ataque no había personal de primeros auxilios ni ambulancia disponible en el lugar, por lo que Kirk fue trasladado al Hospital Regional Timpanogos en un vehículo particular.

Con base en estos hechos, la familia argumenta que la universidad y sus autoridades incurrieron tanto en una violación del debido proceso constitucional por "peligro creado por el Estado" como en negligencia bajo la ley de muerte injusta de Utah.

Tyler Robinson, de 22 años, está acusado de haber disparado contra Kirk y enfrenta un proceso penal aparte por el asesinato.

A principios de mes, un juez ordenó que el caso proceda a juicio, pero no se ha fijado una fecha para su inicio. De ser declarado culpable, Robinson, quien se entregó un día después del asesinato, podría enfrentar la pena de muerte.