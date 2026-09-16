Francia y Eslovaquia siguen bloqueando extender sanciones a Rusia para librar a oligarca

Por el momento las sanciones selectivas, que vencían el 15 de septiembre, se han podido prorrogar siete días tras el acuerdo político al que llegaron los embajadores de los Veintisiete el pasado lunes.

Entonces, Francia se sumó a Eslovaquia en la solicitud de retirar a Usmánov de la lista, dijeron este miércoles a EFE diversas fuentes diplomáticas, que mostraron sorpresa por el giro galo en un momento en que la Unión Europea (UE) trata de ejercer más presión sobre Moscú tras los últimos ataques híbridos contra intereses europeos.

Usmánov es un magnate septuagenario cuya fortuna se valora en unos 14.000 millones de dólares (unos 12.135,5 millones de euros) y que está vinculado a otros hombres de negocios cercanos al presidente ruso, Vladímir Putin.

Una hermana de Usmánov, Gulbahor Ismailova, también está en la lista negra.

Precisamente, el anterior Gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán había prometido al Kremlin intentar sacar de la lista a ambos, según grabaciones publicadas por medios de comunicación.

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El régimen de sanciones selectivas solo ha sido prolongado por el momento por un período de siete días, hasta la medianoche del martes 22 de septiembre.

Las medidas restrictivas de la UE contra Rusia, que deben ser aprobadas y prolongadas por unanimidad, responden a acciones que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y se aplican a casi 3.000 personas y entidades.

Las empresas de terceros países también están sujetas a sanciones debido a su apoyo a la guerra de Rusia.

Las medidas se introdujeron por primera vez en marzo de 2014 y, hasta la decisión de hoy, tenían validez hasta el 15 de septiembre.