FundéuRAE: "un diplodocus", con minúscula y sin cursiva ni comillas

Sin embargo, en los medios pueden verse a veces frases como “Un hallazgo excepcional: Teruel descubre el primer Diplodocus hallado fuera de Norteamérica”, “Muestra a los vecinos las huellas humedecidas del rastro dejado por un Diplodocus” o “Un enorme Diplodocus apareció bajo un aparcamiento en uno de los yacimientos más famosos de Estados Unidos”.

El “Diccionario de la lengua española” define “diplodocus” como ‘dinosaurio de hasta 25 m de longitud y cuello muy largo, propio del Jurásico superior en América del Norte’. Se trata de un nombre común, por lo que se escribe con minúscula, y no necesita resalte. También se puede emplear con el mismo sentido la forma “diplodoco”, como recoge el “Diccionario panhispánico de dudas”. En plural, la primera permanece invariable (“los diplodocus”) y la segunda es “diplodocos”.

Por tanto, en los ejemplos lo apropiado habría sido escribir “Un hallazgo excepcional: Teruel descubre el primer diplodocus/diplodoco hallado fuera de Norteamérica”, “Muestra a los vecinos las huellas humedecidas del rastro dejado por un diplodocus/diplodoco” y “Un enorme diplodocus/diplodoco apareció bajo un aparcamiento en uno de los yacimientos más famosos de Estados Unidos”.

Cabe precisar que, si se habla del género de la especie (y no de un ejemplar de esta), la mayúscula y la cursiva son adecuadas en “diplodocus”: “Las características de este ejemplar son muy similares a las del género 'Diplodocus'”.

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