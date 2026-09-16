Guatemala destina 64,5 millones de dólares a asistencia alimentaria contra la sequía

El ministro de Desarrollo Social guatemalteco, Abelardo Pinto, detalló en conferencia de prensa que la ayuda se distribuirá de forma progresiva entre septiembre y diciembre a través de compras directas de granos básicos efectuadas con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA).

De acuerdo al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) de Guatemala, El Niño está por establecerse en el país con posibilidades de extenderse hasta 2027, lo que agravaría el déficit hídrico que ya castiga los cultivos del corredor seco.

"Estamos dando una respuesta inmediata, activando los recursos y la coordinación para atender a las familias más afectadas, pero también tomando medidas de prevención y resiliencia a nivel comunitario", explicó Pinto al precisar que la cobertura alimentaria alcanzará en noviembre a casi 500.000 hogares.

Para agilizar la entrega de las raciones - que incluyen 100 libras (45 kilos) de maíz, 30 libras (13,5 kg ) de frijol y 10 libras (4,5 kg) de arroz por familia-, la ejecución financiera estará centralizada en la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).

Según el Gobierno guatemalteco, la priorización geográfica se basará en los datos del Registro Social de Hogares para focalizar la ayuda en 40 municipios del denominado Corredor Seco Centroamérica -una franja semiárida en la región propensa a sequías extremas- y en las 114 zonas más pobres del país.

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Por su parte, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, enfatizó en la misma rueda de prensa que la pérdida de cosechas por las bajas precipitaciones impacta severamente la economía de los sectores vulnerables.

"La disminución de la lluvia afecta de mayor manera a quienes se alimentan de lo que siembran. No tenemos control sobre la sequía y tenemos que enfrentar esto como un problema del conjunto de los guatemaltecos", declaró el mandatario, quien confirmó además la liberación de algunas importaciones de maíz y frijol con arancel cero para contener la especulación de precios.

Independientemente de la sequía, en Guatemala casi el 60 % de la población vive en condiciones de pobreza, por lo que el fenómeno climático viene a empeorar la seguridad alimentaria de miles de personas, de acuerdo a datos oficiales.