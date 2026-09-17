Horóscopo de hoy
17 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día jueves 17 de setiembre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
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CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Patrick Mahomes, 31; Danielle Brooks, 37; Kyle Chandler, 61; Lynne Griffin, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año deje de lado sus diferencias y emociones, y sea detallista y realista con los asuntos importantes. La forma en que distribuya su tiempo y esfuerzo será lo que cuente y le brinde las recompensas que espera. No permita que los cambios que hagan otros frenen su deseo de hacer las cosas a su manera. Es hora de satisfacer sus necesidades en lugar de anteponer las ajenas. Sus números son 4, 10, 17, 24, 31, 36, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, eficiente y calculador. Es imaginativo y ambicioso.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): reúna información. Ya sea que investigue, asista a una conferencia o se inscriba en algo que le interese, esto estimulará su mente. Comparta sus ideas y la respuesta que reciba le brindará perspectiva y claridad sobre cambios en su estilo de vida que le den un propósito e influyan en su forma de actuar, tanto a nivel personal como profesional. Reflexione y luego explore las posibilidades. *****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cuídese mejor, y cuide sus relaciones y su reputación. Si es posible, trabaje desde casa y gestione asuntos institucionales. Busque ayuda financiera para realizar mejoras en el hogar, seguir formándose o afrontar problemas de salud. Actualice los documentos importantes antes de que caduquen y le apliquen sanciones, y evite ofertas tentadoras con costos ocultos. Aléjese de las protestas y el caos. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): vaya donde está la acción y experimente la emoción de ser parte de un movimiento en el que crea. Su opinión será bienvenida y lo que emprenda le ayudará a comprender mejor algo que desea lograr. Si le apasiona algo, entréguese por completo a ello. Elija lo que le dé felicidad. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): dedique más tiempo y esfuerzo al cuidado personal y del hogar. Una rutina le ayudará a alcanzar y mantener metas saludables para verse, vivir y sentirse mejor. Evalúe con honestidad hasta dónde quiere llegar para alcanzar sus metas. Evite atajos y ofertas que prometan lo imposible. El romance se ve favorecido. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): las lecciones de vida pueden ser la forma más efectiva de rediseñar su vida y sus próximos pasos. Considere las sugerencias y anímese a probar algo nuevo. Su actitud sentará las bases para una alternativa positiva. Dedique su energía a llevarse bien con los demás y ganará respeto, confianza y la oportunidad de sobresalir. *****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): posponga sus planes hasta tener todo listo. Actuar precipitadamente le costará caro al final del día. Preste atención a los detalles y obtenga por escrito lo que desea. Se intensificarán las emociones en asuntos personales y en lo que respecta a gastos compartidos. Cuide su salud y su reputación antes que a los demás. **

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aprender de relaciones pasadas le ayudará a mejorar como pareja y a tomar decisiones más sabias. Dedique más tiempo a escuchar y menos a intentar cautivar con historias de vida. Priorice la sustancia sobre la apariencia y la integridad sobre la exageración. Tener una perspectiva diferente sobre lo que es más importante en una relación conducirá a conexiones positivas. ****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si siente menos ira y aversión hacia quienes encuentre y dedica más fuerza y disciplina a convertirse en su mejor versión se beneficiará. Diga no a la tentación y a quienes intentan hacerle perder el rumbo. Su corazón y su alma deben estar en sintonía con sus acciones si quiere sentirse bien con usted mismo. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): amplíe sus horizontes, conexiones y metas. Elija lo que le dé felicidad y con quién disfruta más pasar el tiempo, y adapte su calendario para priorizar lo más significativo para usted. Deje de perder el tiempo con personas y pasatiempos que no le planteen desafíos intelectuales y manténgase activo. Compre menos, ahorre y converse más a menudo con gente interesante. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no importa con quién comparta su tiempo ni qué haga: el entusiasmo hará que cada momento sea más vibrante, interesante y entretenido. Deje atrás el aburrimiento y reemplácelo con personas y pasatiempos que le permitan sentirse bien con quien es y con la vida. Cultive lazos estrechos con personas que saquen lo mejor de usted. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): piense en lo que quiere hacer ahora. Construya un futuro usando sus habilidades, experiencia y talentos intelectuales, y encontrará su lugar. Programe entrevistas o adapte su currículum para destacar lo que más desea hacer. Evite estafas que prometen ingresos a cambio de participar en su esquema. La oportunidad comienza con usted. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): los temas delicados dificultarán la comunicación. Sea audaz, vaya al grano, y verifique la información antes de actuar. Participe en eventos o actividades que estimulen el uso de sus habilidades y aptitudes y la conexión con personas afines. El crecimiento personal y la superación se ven favorecidos. No se reprima; dedicarse a aquello que más disfrute le dará la mayor satisfacción. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.