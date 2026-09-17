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Cuentan los que saben que el Vice tomó varias tazas de “café” negro.

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Dicen también que el pilarense se le plantó al “Patrão” y le comentó a su hasta ahora líder que los muchachis no le quieren a Baruja. No le dijo que “está más golpeado de carne para milanesa”, como lo calificó Hugo Meza, pero está por ahí cerca.

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Se encendieron los ojos del equipo ayer en el “quincho”. El “Patrão” se enojó por la reacción en red social de Alliana, porque recular ya será difícil, luego de las elecciones. Alguien va a salir mal parado.

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Si luego de las municipales Alliana confirma a Baruja, colorín colorado, HacheCé logró imponer a su candidato a Vice.

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Si Alliana no le confirma a Baruja, se viene “la hecatombe, la debacle total” y se evidenciará que el “Patrão” está perdiendo fuerza política y avanzará el “peñismo”, ahora con su plan político.

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Se escuchó que el pilarense descartó a Baruja y ahora tiene otras opciones: 1) un hombre de negocios; 2) una figura de ajedrez y 3) un político nacido en la tierra de Manuel Ortiz Guerrero.

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La pregunta es: ¿Qué pasa si el “Patrão” rechaza al elegido de Alliana, que no sea Baruja? ¿Cortará el “oxígeno” y/o activará el Tribunal de Conducta, como lo anticipó el 11 de setiembre en su discurso en el Panteón de los Héroes?

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¡Qué felices estarán los “80 princesos” con el “piropo” que recibieron ayer del vice!

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Lo simpático de la jornada es que los cartistas vieron el incendio e intentaron apagar el fuego con poesías, homilías y mensajes de tranquilidad. No lograron su objetivo de calmar las aguas.

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“Pinocho” Peña resolvió el problema a su estilo: prepara un nuevo viaje al exterior para respirar “otros aires”. Va primero a Venezuela y luego a la Asamblea de las NN.UU.

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En New York parece que va a participar de un evento de la “onda verde”. Así dicen. Lo de las Naciones Unidas es una excusa nada más. Saben todo los perros.

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El pedido de informe del cartismo al BCP sobre Ueno Bank se está atajando por “orden superior”. Están haciendo los cálculos para que el plazo de los 15 días concluya luego de las municipales. Si llega antes del 4 de octubre se puede armar un “terremoto”.