Huelga general y detenciones en el Kurdistán iraní por aniversario de la muerte de Amini

Saqez, la localidad natal de Amini, es una de las ciudades del Kurdistán iraní en las que es palpable la huelga general convocada por los partidos de la oposición kurda, según ha verificado con vídeos e información de fuentes locales la ONG de defensa de los derechos humanos Hengaw, con sede en Alemania.

La misma organización reportaba el martes en su cuenta de X que Saqez estaba siendo "fuertemente militarizada" en vísperas del aniversario de la muerte de Amini, y daba cuenta de que, por tercer año consecutivo, la Guardia Revolucionaria iraní había liberado "deliberadamente" agua de una presa para impedir el acceso al cementerio en el que está enterrada la joven.

Además, según Hengaw, en la madrugada del martes las fuerzas gubernamentales iraníes allanaron viviendas de la ciudad de Oshnavieh y arrestaron a varios jóvenes, "utilizando la violencia" para ello.

La ONG ha verificado la identidad de cinco de los detenidos, siendo cuatro de ellos empresarios y comerciantes, por lo que Hengaw entiende que las "detenciones preventivas generalizadas tienen como objetivo intimidar a la comunidad y presionar a los comerciantes y dueños de negocios para impedir su participación" en la huelga general programada para este miércoles.

El digital kurdo Rudaw recoge que las autoridades han desplegado en Saqez un gran número de fuerzas de seguridad, unidades antidisturbio, motocicletas y vehículos militares, además de bloquear las carreteras que conducen al cementerio en el que se encuentra Amini.

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La agencia kurda reporta que la red de Derechos Humanos de Kudirstán, la detención de otros dos hombres kurdos en la ciudad de Sanandaj en relación con la huelga planeada como protesta por la muerte de la joven kurda en 2022.

La muerte de Amini, una joven de 22 años que había sido detenida por la Policía de la moral iraní por no llevar bien puesto el hijab, provocó unas protestas de marcado tono feminista que, al grito de "mujer, vida, libertad", pidieron el fin de la República Islámica, y que solo desaparecieron tras una represión estatal que causó 500 muertos y 22.000 detenidos.